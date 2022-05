La Junta atiende a hijos de la mujer asesinada en Cuenca y buscará familia de acogida

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha dicho que los tres hijos de la mujer asesinada por su pareja, padre de los niños, en Tarancón (Cuenca) están siendo atendidas por el Gobierno regional, que va a buscar una familia de acogida para estos menores que tienen 2, 4 y 5 años.



A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Fernández se ha referido a la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre que un juzgado había absuelto al autor del asesinato porque la mujer no había ratificado la denuncia y ha dicho que es "muy lamentable" pero ha pedido "no responsabilizar a la víctima",



La consejera ha agregado que estas situaciones ocurren "demasiadas veces", ya que por miedo, por "pena", por presiones o por "muchas razones que, desde la distancia, es difícil de entender" las víctimas no ratifican las denuncias.



Ha señalado que por parte del Gobierno regional se personará como acusación y está atendiendo a los tres hijos de la mujer, de 2. 4 y 5 años, que están en un centro de menores y después de unas semanas de "estabilización emocional todo nuestro afán será encontrarles una familia de acogida".



Ha agregado que los tres niños han nacido en España y ha dicho que, de momento, no ha habido ninguna reclamación familiar sobre estos menores.