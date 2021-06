Habilitan dos teléfonos en Cuenca para que el grupo de 40 a 49 años pida cita

La Gerencia del Área Integrada (GAI) de Cuenca ha habilitado dos números de teléfono, para que pueda pedir cita para ser vacunada frente a la covid-19 la población de entre 40 y 49 años, de las zonas básicas de salud de la capital conquense, que no ha sido citada por su centro de salud para la vacunación.



El objetivo de la GAI de Cuenca es continuar avanzando lo más rápido posible en la vacunación de la población en el Área de Salud de Cuenca y poder completar la vacunación de este grupo de edad durante esta misma semana, ya que está prevista la habilitación de puntos de vacunación centralizada tanto en el recinto de La Hípica como en el Policlínico del Hospital Virgen de la Luz, ha informado en una nota de prensa la Consejería de Sanidad.



Asimismo, ha indicado que durante esta semana también se iniciará en el área de Salud de Cuenca la vacunación del grupo etario de entre los 30 y los 39 años, a través de los equipos de Atención Primaria.



Ante las dificultades encontradas para localizar y citar al grupo de población de entre 40 y 49 años de la capital conquense, principalmente debido a la desactualización de los teléfonos de contacto, se ha decidido proceder con un sistema que permite que todo aquel ciudadano de entre los 40 y 49 años que desea ser vacunado pueda gestionar su cita llamando por teléfono a los números habilitados.



Así, los conquenses de entre 40 y 49 años de edad de Cuenca capital que no han sido citados por su centro de salud para ser vacunados, pueden llamar a los teléfonos 969 325480 y 969 325090, de 8.00 a 20.00 horas, en los que se les informará y se les facilitará un día y una hora para proceder a su vacunación.



Además, se mantiene el teléfono 969 179953 y el correo electrónico 'recaptación.cuenca@sescam.jccm.es' para las personas de más de 50 años que no han recibido cita para vacunarse, ha añadido la Consejería de Sanidad.