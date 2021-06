Cuenca no modificará las ordenanzas de ruidos "porque la policía no ha recibido quejas por electrodomésticos"

La Policía Local de Cuenca "no ha recibido" ninguna queja de vecinos de la ciudad por usar electrodomésticos durante el horario valle de la nueva factura de la luz, tal y como ha asegurado el concejal de Servicios Públicos del ayuntamiento, Adrián Martínez.

Así lo ha asegurado durante el debate de una moción para modificar la ordenanza de ruidos y permitir usar electrodomésticos que vierten mayores decibelios en los hogares, como podrían ser lavadoras o lavavajillas, en el horario de 0.00 a 8.00 horas y así aprovechar el horario valle de la nueva factura de la luz.

La moción, que ha sido presentada por Cristina Elena Fuentes, única concejal del grupo Ciudadanos, pretendía que durante el horario valle se pudiera modificar la ordenanza municipal de ruidos para así permitir a los vecinos de Cuenca que se puedan verter más decibelios y poder aprovechar este horario para poner lavadoras o lavavajillas, electrodomésticos que son los que más consumo ocasionan en un hogar.

En el turno de palabra del concejal de Servicios Públicos, Martínez ha asegurado que, una vez ha consultado a la Policía Local si había habido quejas por problemas de ruidos de electrodomésticos, el cuerpo policial le había trasladado "que no había habido ninguna".

Por tal modo, ha entendido que la moción "no tiene sentido", ya que al no haber ninguna queja por el uso de electrodomésticos en el horario valle de la factura de la luz, no procedía aprobar esta moción.

Tras el debate de la moción, esta ha sido rechazada por 23 votos en contra de los concejales de PSOE, Cuenca nos Une y PP, una abstención de Cuenca, en Marcha! y el único voto a favor de Ciudadanos.