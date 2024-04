¿Cómo es ser médico en en pueblo rural? La medicina más cercana también tiene problemas

La labor que los médicos desarrollan a diario es encomiable. Un ejemplo está en el servicio de Atención Primaria, y es que la mayoría de los médicos de esta especialidad y concretamente en la provincia de Cuenca, prestan ese servicio en las zonas rurales. En Cuenca hay un total de 231 médicos y 184 están trabajando en zonas rurales. Abel Cuellar, es secretario del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, presidente autonómico de SEMERGEN y además es médico, también presta esta atención en la zona de La Manchuela.

La labor del médico rural y por lo que se diferencia en cuanto a la atención en otros sitios o en otras ciudades más grandes es que "se produce realmente una relación médico-paciente mucho más intensa, más dirigida. Es más personal. El paciente tiene una relación prácticamente constante. Porque aparte luego los médicos rurales que viven en las zonas donde trabajan, realmente están viendo al paciente durante todo el día. Conocen perfectamente a la familia, a los vecinos".

Cercanía

"En el ámbito rural, la atención es que es al 100%, y bueno, se puede desarrollar, si hay medio suficiente, es una medicina muy transversal que coja desde la parte familiar, personal del paciente, hasta a nivel comunitario. Yo creo que es un poco la diferencia más importante. En la ciudad también se puede hacer, lo que ocurre es que las características hacen que sea un poquito distinta y más difícil".

En Cuenca, el 25% de los colegiados tiene más de 61 años

La situación de los médicos a nivel nacional y en Cuenca está en crisis y va a llegar a más. "Esto es que ha habido una falta de recambio, yo la solución no la tengo, no la tiene nadie, creo yo. De los 250 médicos prácticamente un 25% están ya en edad de jubilarse en los próximos años. Y el problema no es ese, el problema es que no hay ese porcentaje de médicos que no está entrando en el sistema laboral que puedan reemplazarlo. Un poco, para que nos hagamos una idea, en los próximos cinco años se supone que se van a jubilar unos 60 médicos. Actualmente el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, que es un magnífico hospital con unos profesionales increíbles, está formando, no llega a 40 médicos de atención primaria. Vamos a tener que necesitar médicos de otras provincias, pero en las otras provincias ocurre exactamente igual. También hay gente que termina la especialidad y decide marcharse al extranjero por mejores razones laborales. otros prefieren marcharse a la medicina privada. Las causas son distintas".