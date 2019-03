Comienza el XI ciclo de conciertos escolares Santiago Grisolía "Música en las Aulas"

Este miércoles da comienzo el XI ciclo de conciertos escolares Santiago Grisolía "Música en las Aulas". Está dirigido por Paloma Yébenes y organizado por el IES “Santiago Grisolía”, con la colaboración de La Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, a través de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, el Ayuntamiento de la ciudad y la Fundación Ciudad de Cuenca.

Según ha explicado la organización en nota de prensa, desde hace once años el ciclo intenta dar a conocer a través de sus espectáculos los beneficios que el arte en general y la música en particular proporciona, y así, ponerlos al alcance de los jóvenes, para que conociéndola, sepan valorarla y disfrutar de sus bondades. "Jóvenes que no solo forman parte del público sino que además, son los encargados de los mismos espectáculos, demostrando estos días que son grandes actores, músicos y bailarines", han explicado.

En esta XI edición serán seis los conciertos a presentar en el Teatro Auditorio de Cuenca, en torno a un eje vertebrador: Todos somos clásicos.

El primer espectáculo, el de este miércoles día 20 de marzo a las 12.00 horas, es precisamente uno de los clásicos del ciclo, el concierto de Danza. Ha sido organizado por el Centro de Danza y Pilates Alegría Montalvo y Javier Yuguero y por el Estudio Superior de Danza Rosario Tosta. Un espectáculo llamado “Danza, uno de nuestros clásicos”, en el que más de 750 escolares podrán disfrutar de coreografías de todos los estilos musicales, desde el ballet clásico, al funky pasando por la danza española o el hip-hop.

Desde 'Música en las aulas' aseguran que este año es muy especial, ya recibieron uno de los premios del Día de la Enseñanza de Castilla-La Mancha como proyecto singular, "por haberse convertido en referente pedagógico en la cultura y educación escolar".

Programación del mes de abril

- “Clásicos desconocidos”. El 2 de abril, organizado por el IES “Alfonso VIII”, concierto interactivo en el que los escolares redescubrirán la historia de la música a través de los compositores y compositoras más interesantes, incluso a través de aquellos que nunca pensaron que lo fueron.

-“Buscando a los Clásicos”. EL 3 de abril, organizado por IES “San José”. Con formato de teatro musical, se pretende que el público más joven conozca a personajes fantásticos e inolvidables, a clásicos de todos los tiempos, desde el gran Beethoven a los añorados “Payasos de la Tele”.

- “Knockin on Heaven’s Door”. El 4 de abril, organizado por IES “Santiago Grisolía”. Con este título tremendamente musical, visitaremos el cielo de los artistas acompañando a la gran Montserrat Caballé e invitando al público a formar parte de un “Got Talent Celestial”.

-“Mousiké": el festival de las musas o clásicos en el parnaso”. El 5 de abril, organizado por la Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”. Comedia musical, al estilo de las comedias del antiguo teatro griego, que, de un lado, nos acercará al origen de la música y de los instrumentos musicales según la mitología griega y, de otro, nos invitará a conocer de primera mano la acción de las musas sobre los autores y sus creaciones artísticas.