Cártias Cuenca ha atendido a 2435 hogares en la provincia en 2018

Cáritas Diocesana de Cuenca ha presentado su Memoria Anual de Actividades de 2018 coincidiendo con la próxima celebración del Día del Corpus Christi, Día de la Caridad. En los datos ofrecidos se ratifica que la pobreza y la exclusión social sigue siendo una realidad para numerosos hogares en la provincia de Cuenca.

En rueda de prensa, celebrada en la Sede de Cáritas Diocesana de Cuenca y en la que han intervenido el director de la Entidad, José Martín, y la Responsable de Comunicación, Paz Ramírez, han hecho hincapié en que la realidad que atraviesan numerosos hogares en la provincia está siendo compleja porque no pueden hacer frente a los gastos de la vida diaria. “La recuperación a nivel macroeconómico no se percibe en el día a día de las personas que acompañamos desde los distintos proyectos, la recuperación económica no está siendo igual para todos los sectores de la sociedad”, ha indicado Paz Ramírez, quien ha insistido en que tener un trabajo "no está relacionado con tener cubiertas las necesidades básicas".

Participantes y perfiles

Según los datos presentados, durante el año 2018, Cáritas en la provincia de Cuenca ha acompañado a 2.435 hogares. Desde el Área de Acción en el Territorio, se han atendido a 1.043 hogares desde las 26 Cáritas Parroquiales de la provincia, apoyando a los hogares a cubrir las necesidades básicas como suministros eléctricos, de vivienda o de alimentación.

En el Área de Economía Solidaria se ha acompañado a 819 personas, con acciones como la orientación e intermediación laboral y la formación, consiguiendo un total de 123 contratos de trabajo. El perfil mayoritario de las personas que han participado en alguno de los procesos de inserción laboral es mujer, española, mayor de 45 años con formación básica.

En el Centro de Alojamiento de Urgencia se ofrecieron un total de 10.245 servicios a 562 personas, cubriendo las necesidades básicas como manutención, higiene y alojamiento. La cifra de servicios ha aumentado en el último año en 2.000 y, en los últimos dos años, en 4.000, lo que se traduce en "un empeoramiento de las personas que están en situación de calle y mayores dificultades para salir de la realidad en la que viven las Personas en situación de sin hogar", ha indicado Ramírez.

Desde el nuevo Proyecto de Acompañamiento Profesionalizado se ha permititdo tener una fotografía de las personas que están en situación de calle en Cuenca capital, desde donde se han atendido a 66 personas en el último semestre del año, "siendo en su mayoría personas de Cuenca", ha asegurado Martín. En los Centros Residenciales para personas en situación de sin hogar y de exclusión residencial se atendieron a 44 personas, aumentando de forma considerable las personas inmigrantes y refugiadas que han sido acompañadas desde los Centros Residenciales dirigidos para este grupo social. Desde el Área de Inclusión Social, el perfil de las personas atendidas ha sido hombre, español, mayor de 45 años y con estudios básicos.

Desde el Área de Mayores, se han atendido a 67 personas en la Residencia de Mayores “La Cerca”, en el municipio de Huete. También 92 mayores se han beneficiado del Servicio de Comidas en la capital. Con este Proyecto se contribuye a que personas mayores o en situación de dependencia, puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible con una alimentación variada y acorde a sus necesidades.

Asimismo, la Entidad mantiene su compromiso con los países más empobrecidos, desarrollando proyectos de Cooperación Fraterna en Benín, Congo-Brazzaville y Perú y de Ayuda Humanitaria en República del Congo e Indonesia. Como novedad, indicó Martín, durante el año 2018 se inició un Proyecto de Educación en el medio rural, desde donde se llevan a cabo acciones de Sensibilización en torno al Cuidado de la Creación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Martín señaló que es el único proyecto de estas características que se desarrolla en el medio rural en toda la región castellanomanchega.

2’4 millones de euros de actividad económica

El importe total de la actividad económica desarrollada por Cáritas en la provincia para el desarrollo de los distintos proyectos dirigidos a los colectivos más vulnerables ha supuesto una inversión de 2.467.243 euros, gasto que ha sido posible realizar gracias a los ingresos recibidos por parte de las fuentes privadas, tales como socios y donantes, y fuentes públicas. En esta línea, José Martín, ha agradecido "la generosidad de la ciudadanía que confían sus donativos en Cáritas para contribuir a la mejora de la situación social". No obstante, el director de la Entidad seguró que los ingresos procedentes de aportaciones de socios y donantes ha disminuido con respecto al año anterior, hecho que posiblemente se traduce en la percepción de que la situción ha mejorado para los colectivos más vulnerables.

Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo

En el marco de la festividad del Día de Caridad, Cáritas ha recordado el lema de la Campaña Institucional “Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo”, donde se anima a la población en su conjunto a vivir de una forma comprometida con las situaciones de injusticia social que viven personas de nuestro entorno.