El Ayuntamiento de Cuenca decreta 3 días de luto oficial por el asesinato machista

El Ayuntamiento de Cuenca ha declarado tres días de luto oficial por el asesinato de Victoria Cristina, de 47 años, por parte de su expareja, un hombre que tenía orden de alejamiento sobre la fallecida desde finales de 2021 y que ha sido detenido en la pedanía de Nohales.



El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha expresado, en un corte sonoro remitido a los medios de comunicación, la "repulsa" y "condena" de toda la corporación municipal por este asesinato machista y ha dicho que el pleno del Ayuntamiento va a realizar una declaración institucional de apoyo a víctimas de violencia de género.



"Nuestra más enérgica condena de todo el pleno del Ayuntamiento de Cuenca por el asesinado de Cristina. No me puedo poner en la piel del dolor que está pasando su familia ni sus hijos pero vaya mi más sincero pésame y acompañamiento en este dolor", ha dicho el alcalde.



Las banderas del Ayuntamiento de Cuenca y de los edificios oficiales ya ondean a media asta, y se va a declarar luto oficial durante tres días en esta ciudad.



Dolz también ha señalado que este lunes es un día "muy triste" para Cuenca y ha deseado que no se vuelvan a vivir "momentos tan duros" como éste,



La mujer asesinada por su expareja tenía 47 años y ambos tenían dos hijos menores en común, de 14 y 8 años.