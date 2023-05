Así es Ángel Corpa: de cantar por "la libertad sin ira" a hacerlo "ahora" por la España vaciada en Cuenca

En el año 1976 "libertad sin ira", la canción del mítico grupo Jarcha, se convertía en la banda sonora de la transición a la democracia. Sin embargo, este no fue el único momento en que miles de personas entonaron este sencillo. En el año 1997, "libertad sin ira" resurgió con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hoy, una de esas voces que cantaba por la libertad lo hace ahora por la España vaciada.

Ángel Corpa, cantautor y fundador del grupo Jarcha, es el cabeza de lista regional de +CUENCA Ahora, la marca electoral en la provincia de Cuenca de la Federación de Partidos de la España Vaciada para las próximas elecciones del 28 de mayo.

El regreso a sus orígenes

Un problema, el de la despoblación, que Ángel conoce bien y vive cada día a sus 71 años. El cantante es natural de la localidad conquense de Barajas de Melo, de poco más de 900 habitantes, y hace 14 años que decidió volver a sus orígenes. Corpa tuvo una difícil relación con su padre, ya que este no veía con buenos ojos su profesión. Esta cuestión y su trabajo como músico que le llevó por diferentes ciudades, hizo que durante muchos años estuviera también lejos de su madre, con la que tenía una especial afinidad. En el año 2009 regresó a casa. "Cuando se acercaba el final me pareció que sería muy bonito convivir con ella y tuve la fortuna de acompañarla tres años", explica. Al final, afirma, "el regalo me lo hizo ella a mí porque mi madre era una mujer brillante". Cuando su madre falleció decidió quedarse en el pueblo, ya que, en este momento de su vida, le ofrece "tiempo y silencio", dos cuestiones que considera como "necesidades vitales".

El salto a la política llegó a través de su municipio. "Todo empezó cuando nos enteramos de que querían poner una macrogranja de cerdos en mi pueblo". Tras informarse y considerar que esto no era nada beneficioso para el municipio, se constituyó una asociación de vecinos y pelearon porque la instalación no se hiciera efectiva. Actualmente, la macrogranaja está paralizada "pero no sabemos si va a ser definitivo o no, lo importante es que hay que pelear las cosas". Después, coincidió con +CUENCA Ahora y consideró que era una buena forma de contribuir para luchar contra la despoblación.





"Ahora", la canción de la España vaciada

En medio de toda esta vorágine ha compuesto "Ahora", una canción que quiere que sea un himno de la España vaciada. La compuso pensando en Cuenca, pero, según asegura, representa a todos los municipios afectados por la despoblación en nuestro país.

"Ahora", afirma Ángel, surgió, de manera natural, de las sensaciones, vivencias y emociones del día a día en uno de estos territorios que, según apunta la canción, "muriendo están".





Para Ángel, lo importante en estos momentos es tratar de revertir "todas las políticas y todas las acciones que han llevado a la despoblación de esta y otras provincias". Se muestra convencido de que la España vaciada no es un concepto que surge de la nada, sino el resultado de toda una serie acciones que han llevado a la marginación de estos territorios. En este sentido, ha dicho que es el momento de "dar un paso al frente" por estos territorios que, como dice en su canción, están "olvidados en medio de la nada".