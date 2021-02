Suspensiones y otros años sin desfiles procesionales en Cuenca

Todos los años al llegar estas fechas todos los conquenses jugamos a ser ese Roberto Brasero doméstico que, con total seguridad, a firma y pontifica sobre el tiempo que va a hacer en Semana Santa. Ponemos en circulación ese dicho de Lloviendo en carnaval, Semana Santa hace igual o aquel que dice Como es San Blas, es Semana Santa y carnaval. El caso es que necesitábamos asegurar que no iba a aparecer el mayor enemigo de nuestras procesiones, el agua. Todo lo demás lo podemos controlar, o casi, pero eso del agua…supera nuestra capacidad. Solo nos quedaba confiar en el Señor del tiempo, no en el hombre del tiempo, y esperar que nuestras hermandades pudieran completar su cita anual sin contratiempo alguno. Ese era nuestro mayor temor. Hasta 2020. Un virus microscópico, de incierto origen, ha puesto en jaque al primer mundo dejando en nuestras Iglesias las diferentes imágenes de nuestra devoción. Desde 1940 no había ocurrido nada así. Setenta y nueve primaveras ininterrumpidas desde la reconstrucción tras la guerra civil. Ni tan siquiera la turbulenta situación social española en la primavera de 1936 impidió que se celebraran, con cierto grado de normalidad, nuestras procesiones.

Es cierto que a lo largo de tantos años ha habido diversas situaciones que han ocasionado la suspensión, parcial o total, de alguno de los desfiles, pero eso, de alguno, no de la totalidad.

unknown

Con fijarnos exclusivamente en la segunda década de este caprichoso siglo XXI veremos que tanto solo las ediciones de 2014, 2015 y 2017 han contemplado la totalidad de las procesiones conquenses. De hecho, en 2019 la lluvia obligó a la suspensión de los desfiles de Jueves, Viernes y Sábado Santo pudiendo completarse únicamente la mitad de las procesiones que conforman nuestra Semana Santa. Especial caso es el de la V.H. de Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías, la hermandad más joven de nuestra institución nazarena, que desde su creación solo ha podido desfilar exclusivamente un año, en 2018. Debut también con suspense puesto que los desfiles Camino del Calvario y En el Calvario tuvieron que acortar sus desfiles debido a la lluvia. En 2016, fue la procesión penitencial de la Vera Cruz la que permaneció dentro de los muros de la SICB. En 2011, 2012 y 2013 también fueron suspendidas diversas procesiones. Especialmente duro el caso de 2013 con 6 suspensiones de 9 desfiles.

Una de las señas propias de nuestra Semana Santa era la inveterada costumbre de unir un desfile suspendido por la lluvia con el posterior. No obstante, la suspensión del desfile del Perdón de 1991, con las dificultades que entrañó organizar un desfile del Silencio de más de dos kilómetros de longitud, comenzó a sembrar la semilla para estudiar esta costumbre que hoy ha desaparecido. A pesar del esplendor con que la prensa local describe este desfile en la trastienda nazarena quedan los problemas para organizar bandas, nazarenos, seguridad, horario….

unknown

Fue la unión de los desfiles de martes y miércoles santo en la edición del año 2000 la que puso encima de la mesa nazarena la conveniencia de descartar dicha posibilidad por los problemas para la distribución de bandas, cubrir los puestos de banceros de todas las hermandades… A pesar de la reclamación histórica de la hermandad de San Juan Bautista para desfilar en la tarde del silencio conquense cuando se suspendiese la procesión del Perdón, la realidad es que la comunidad nazarena vuelve sus ojos al cielo cada primavera con la esperanza de encontrarlo azul. Ahora también nos toca esperar que ningún bichito más nos soliviante el alma.