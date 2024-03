Una centuria de "Armaos" desfilará ante el Papa Francisco: "De Ciudad Real a Roma"

A las puertas de la Semana Santa, ocurrirá un hito significativo para el Campo de Calatrava. Esta comarca quiere conseguir el sello de internacionalización de la Ruta de Pasión Calatrava y continuar con su claro objetivo: que la Semana Santa de la comarca consiga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Estos "armaos" tienen su origen en las secciones militares de numerosas cofradías de los siglos XVI y XVII, soldadescas que aunaban el ambiente militarizado de la época, junto al ideal caballeresco en la Orden de Calatrava gracias a sus frailes, mitad monje y mitad soldado; siempre afanados en combatir el mal contra el espíritu cristiano.

Estas cofradías tienen diferentes excepciones dentro de las similitudes, son muy representativos en Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Moral de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Almagro, Pozuelo de Calatrava, Aldea del Rey, Miguelturra y Torralba de Calatrava.





A Roma

Un acto muy bonito, en un encuadre único y con un espectador especial: el Papa Francisco.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde nos contaba en COPE cuando surgió esta idea "desde la hermandad del Santo Sepulcro de Bolaños plantean, a través también, tengo que decirlo, con la intermediación de un sacerdote de nuestra localidad, y ven la posibilidad de poder ir al Vaticano y poder ser recibidos por el Papa. Bueno, esto parece ser que se ha podido concretar".

La Semana Santa del Campo de Calatrava es una de las dos declaradas en la provincia de Ciudad Real como Fiestas de Interés Turístico Nacional, "era una buena oportunidad para conseguir también que con este viaje, con esta peregrinación, pudiéramos impulsar la declaración de la Semana Santa del Campo de Calatrava como fiesta de Interés Turístico Internacional. La Diputación apoya todas las celebraciones y particularmente también a estas dos Semanas Santas, la de Ciudad Real y, por supuesto, la del Campo de Calatrava", aseguraba Miguel Ángel.

La Diputación de Ciudad Real pone recursos económicos para la promoción de la Semana Santa del Campo de Calatrava y por eso van a participar de esta promoción ayudando a costear parte de los gastos que se van a acarrear con este viaje. Otra parte económica la aportará el Ayuntamiento de Bolaños, y otra parte también la aportará la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, que según el presidente "ha instruido un expediente dentro del grupo de acción local para poder seguir medidas, haciendo acciones y para la promoción de esta Semana Santa y declararla así Fiesta de Interés Turístico Internacional".

El viaje

Los "armaos" vuelan mañana martes hacia Roma. El presidente de la Diputación de Ciudad Real adelantaba que "ya hay una delegación de dos o tres personas que se han quedado allí, para recibir todo lo que es el material, porque esto va aparte, no va en vuelo, va en un vehículo por carretera. Cuando me refiero al material me refiero a las armaduras, a las lanzas, a los cascos, a las botas, es decir, a toda la vestimenta".

El miércoles tienen que estar preparados a muy temprana hora porque irán hacia la Plaza del Vaticano donde serán recibidos por su santidad el Papa Francisco y además se les permitirá hacer sus típicos desfiles en la Plaza del Vaticano.

Los únicos armados que van a desfilar son los armados de Bolaños de Calatrava. Pero luego, "un representante de cada una de las compañías romanas del resto de pueblos también va a ir vestido y va a ver una foto conjunta demostrando la unidad que permitió crear esta ruta de la Pasión Calatrava que fue declarada fiesta de Interés Turístico Regional".