Acusan de "desprecio por la vida de los demás" al causante del accidente mortal de Argamasilla

La elección del jurado popular y los alegatos iniciales de la Fiscalía, acusaciones particulares y defensa, han ocupado la primera sesión del juicio contra David C.L., un joven de 25 años (21 en el momento de los hechos) acusado de provocar un accidente en junio de 2021 en Argamasilla de Alba en el que murieron Marta, Gonzalo y Emous, de 16, 20 y 21 años, y dejar heridas a otras 3 personas.

El fiscal del caso, Jesús Gassent, especialista en delitos de seguridad vial , ha explicado a los miembros del jurado lo ocurrido en la madrugada del 6 de junio de 2021.

"El acusado conducía un BMW habiendo, presuntamente, consumido alcohol, cocaína y éxtasis. En el coche iba con otra persona, una chica. En un momento determinado hay un altercado entre los dos, un pequeño incidente sin importancia, pero el acusado, en términos coloquiales, se rebota, acelera el coche, alcanza una velocidad muy importante, no respeta un ceda al paso y llega a la intersección con otra calle perpendicular. Con la desgracia que en aquel momento pasaba un coche, se lo llevó por delante y lo empacó contra la pared. y fallecen tres personas".

Por estos hechos, el fiscal pide para el acusado una pena de cinco años y diez meses de cárcel por un delito de conducción temeraria, otro de conducción a velocidad excesiva y otro más de conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas, en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave y otros tres delitos de lesiones. Se trata de la máxima pena para "imprudencias agravadas” según la última modificación del Código Penal de 2019, para accidentes de tráfico con más de una víctima mortal.

DESPRECIO POR LA VIDA DE LOS DEMÁS

Por su parte, las abogadas de la acusación particular, que piden para el joven 15 años de prisión por 3 homicidios dolosos, han señalado que "el siniestro no fue fortuito" y que "podría haberse evitado" si el acusado hubiese circulado "a la velocidad permitida y sin estar bajo la influencia del alcohol y las drogas".

Maite Parejo, abogada de los padres de los jóvenes que murieron en el accidente, ha asegurado que el acusado “demostró un manifiesto desprecio a la vida de los demás” y que ese tipo de conducta "excede de la imprudencia".

"En primer lugar esta persona, voluntariamente, había ingerido bebidas alcohólicas estupefacientes y aún así cogió el coche. Coge el vehículo y recorre alrededor de un kilómetro en el que se salta un paso de peatones que hay en una calzada Plaza de España, después otros tres pasos de peatones, luego un cuarto paso de peatones, finalmente un semáforo en rojo y ya gira a la izquierda y entra en unas calles pequeñas en la localidad. Desde que se incorpora a la calle comienza a acelerar, tiene que girar en la calle siguiente, la calle Encuentros, en la que se produce la colisión. Recorre 308 metros sin parar de acelerar. La persona que va al lado, la copiloto que se va asustando por esa forma de conducir, le va diciendo hay un ceda al paso. Todos sabemos que si conducimos así, en el momento en el que una persona se cruce, podemos matarla. No es un despiste de un segundo, no es algo imprudente. Y él aceptó ese resultado y pasó. Y una vez ocurre el accidente, se baja del vehículo y se muestra totalmente indiferente. No intentó ayudar, mostró indiferencia. La policía lo dice también, que muestra una falta de empatía con lo sucedido".



Cortes Cano, la abogada de Silvia J., una de las jóvenes heridas en el accidente (la que sufre mayores secuelas) se ha sumado a todo lo expuesto por la abogada de las familias de los fallecidos, añadiendo que "el acusado, consciente del estado en el que iba, evitó una rotonda en la que, creyó, podía haber un control de la Guardia Civil, asumiendo que podía matar a alguien,a su copiloto, o matarse él mismo”.

"NO ES UN MONSTRUO, SOLO TENÍA 21 AÑOS"

Por su parte, Gema Pozuelo, la abogada del acusado hadefendido que "era un chico muy joven, 21 años, cuando ocurrió todo" y que "no es ningún monstruo ni una mala persona, ni quería matar a nadie”.

"Poco menos que a David lo consideran un monstruo, que iba a producir un accidente y que lo sabía. Es verdad, provocó un terrible accidente. Eso nadie lo ha negado, él nunca lo ha negado. Pero no es ningún monstruo. Tampoco es una mala persona, como se ha querido decir aquí, con desprecio absoluto la vida. Solo es un chico que cuando sucedió el accidente tenía 21 años. Recordemos que fue un brutal impacto el que hubo entre dos vehículos y él también estaba en el otro coche y nadie se acercó a preguntarle ¿te ha ocurrido algo? Nadie. Se quedó en shock, Y que efectivamente, como ha reconocido en todas las declaraciones que había bebido y había consumido sustancias tóxicas. Que esa noche conoció a una chica... ¿quien no ha sido joven, quien no se ha ido con una chica en ese sentido o con un chico?. Mi defendido siempre ha manifestado: no soy inocente; nunca lo ha negado. Causó un accidente, se saltó un ceda el paso que no vio. Ha pedido perdón todas las veces que ha tenido ocasión, pero no puede volver el tiempo atrás. David no tenía intención de causar un accidente, solo tenía la juventud imperiosa y frágil de quien tiene un coche nuevo y se cree el mejor de todo, de creerse inmortal. David tiene su penitencia. Los tres jóvenes que fallecieron, que siempre van a estar íntimamente unidos a él, y las tres víctimas lesionadas, las cuales tampoco nunca podrán salir de su mente ni de su vida. Es su pecado, es su penitencia. Sin embargo, nunca fue a propósito".



El acusado, que ha pasado dos años y medio en prisiónpreventiva por el accidente (salió en libertad provisional en diciembre del año pasado) ha decidido explicarse al final del juicio, una vez oídos a testigos y peritos.