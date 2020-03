Salud Pública desmiente las informaciones del gerente de la Residencia Elder de Tomelloso

El director general de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, ha confirmado un total de 15 fallecimientos en la residencia privada Elder de Tomelloso a causa del coronavirus, al tiempo que ha precisado que la mayoría de estas muertes son previas a que las autoridades sanitarias castellanomanchegas tuvieran conocimiento de la gravedad del brote.

En rueda de prensa, Camacho ha apuntado que se han realizado 60 análisis en un proceso que se completará este jueves para el total de los residentes, y de momento hay 34 positivos y 9 casos más pendientes de aclarar. Una quincena de ellos están hospitalizados y hay 91 pacientes "sanos y libres de síntomas", según sus datos, en medidas de aislamiento.

"DECLARACIONES FALSAS Y OFENSIVAS"

Camacho, en todo caso, ha querido salir al paso de las denuncias del director de esta residencia, José Manuel Sampedro, que en distintos medios de comunicación ha llegado a denunciar "desatención" por parte de los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma.

Así, ha recordado que este director ha dicho "que no se le toma en consideración, que no se le ha prestado ayuda y que no se han realizado pruebas diagnósticas a residentes", afirmaciones antes las que ha indicado que "el pasado sábado ya se pusieron en contacto con él" desde el Sescam.

Según su relato de los hechos, fue el domingo cuando se comunica que hay fallecimientos. "Yo mismo contacto personalmente con el director gerente de esta residencia y me transmite una situación compleja en la que me dice que no hay equipos de protección individual. Es una empresa de titularidad privada, y la responsabilidad de dotar a trabajadores y residentes recae sobre ellos", ha afirmado.

En ese instante se procede a contactar con el servicio de salud en primera instancia y se envía un primer equipo para determinar la situación. Más adelante, desde la gerencia de emergencias se envían a tres equipos que analizan a los residentes, que presentan distintos síntomas. En ese momento se ponen en marcha los tratamientos, ha precisado.

En esa jornada de domingo, 6 pacientes tenían un "estado más comprometido", por lo que se trasladan a centros sanitarios. Hasta 49 de ellos tienen fiebre leve, y 21 presentan clínica respiratoria. Se procede a tomar decisiones, según Camacho, así como aislar a pacientes más sospechosos.

Del mismo modo, según la versión del director general, del domingo al lunes un enfermero y un médico de Sescam permanecen en el centro atendiendo a todos los residentes, y a partir del día 16 se inicia la toma de muestras a los residentes que presentan síntomas y que son subsidiarios de necesitar la prueba.

Además, se inicia "un refuerzo específico" con personal del Sescam para los servicios sanitarios de la residencia, sumando dos médicos y dos enfermeras más para la atención a residentes.

EL MISMO CENTRO HIZO EL LUNES UN COMUNICADO

Por otro lado, ha asegurado Camacho, "el lunes mismo aparecía en las redes sociales un comunicado de la residencia asegurando que la furgoneta que había en la puerta era del Sescam, que desde el Servicio de Salud se les estaba ayudando, que se estaban solicitando pruebas para la detección del coronavirus y que la situación era de normalidad".

Para rematar, Camacho ha señalado que se trasladarán las declaraciones del director de la residencia a las autoridades "por su hubiera algo punible".

LA RESIDENCIA NÚÑEZ DE BALBOA DE ALBACETE TAMBIÉN PREOCUPA

Juan Camacho ha apuntado que hay otros centros residenciales de mayores que preocupan por el avance del coronavirus, como la residencia Núñez de Balboa de Albacete.

Así, en este sentido, ha indicado que hay un brote "con varios afectados y varios fallecidos", por lo que desde la gerencia "se ha trasladado un equipo completo y una unidad con geriatras y enfermeras" hasta el centro.

Del mismo modo, se han enviado equipos de protección individual y el material preciso para la atención de los residentes, tal y como ha reseñado.

Este mismo miércoles, El Digital de Albacete adelantaba que en este centro sanitario se habían registrado hasta siete fallecimientos por coronavirus.