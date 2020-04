Regina Cæli en directo cada día

Cada día a las 12:00 del mediodía, desde hoy lunes 13 de abril, la Diócesis de Ciudad Real emitirá en directo desde su canal de Youtube el Regina Cæli, rezado por el Obispo, Monseñor Gerardo Melgar, desde la terraza de la Casa de la Iglesia.

Don Gerardo pedirá cada jornada especialmente por algunos grupos de profesionales que luchan contra la pandemia o por colectivos que la sufren de manera especial.

Regina Cæli es una antífona que, desde 1742, sustituye en el tiempo pascual el rezo del Ángelus.

ORACIÓN EN ESPAÑOL

V/: Reina del cielo, alégrate, aleluya.

R/: Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.

V/: Ha resucitado según su palabra, aleluya.

R/: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.

V/: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.

R/: Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.

Oremos:

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. (tres veces)

ORACIÓN EN LATÍN

V/: Regina caeli, laetare, alleluia.

R/: Quia quem meruisti portare, alleluia.

V/: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

R/: Ora pro nobis Deum, alleluia.

V/: Gaude et laetare Virgo María, alleluia.

R/: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut, per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Gloria Patri, et Fili, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saeccula saeculorum. Amen. (3 veces)

El rezo del Regina Cæli se podrá ver a partir de hoy en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6F9aQ0mMtnw&feature=youtu.be