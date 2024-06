Lo que debes tener en cuenta cuando sacas a tu perro a la calle

Los que tenemos un animal de compañía en casa debemos tener en cuenta que cuando salimos a la calle con él se deben cumplir una serie de normas cívicas.

Por supuesto, recoger sus deposiciones, limpiar sus orines y más. Alba Gallego, veterinaria, nos ha dado hoy en Cope las claves de este comportamiento. “Las normas que hay que tener son iguales que los humanos. Para cuidar un poco el entorno y que no haya daño a nivel de la ciudad y sobre todo con el tema de los excrementos, tanto el pis como la caca de nuestras mascotas o nuestros perros. Es algo que el tutor de cada perro tiene que ser consciente y ser responsable y encargarse de limpiar sus excrementos por sanidad y por que quieras o no son excrementos que nos pueden transmitir enfermedades y que no es algo que sea saludable”.

Y en este punto Alba recalca la importancia de los dueños de estos animales. “Estamos hablando del comportamiento de los animales de compañía y de la educación de los animales, pero antes a lo mejor hay que educarnos a nosotros, a los propietarios”.

Pero también debemos de tener en cuenta el comportamiento de nuestros animales con otros animales, con las personas. “Hay que hacer un período de educación, un período de adaptación al lugar donde van a habitar, que en la mayoría de los casos, en el caso de Ciudad Real, por ejemplo, es una ciudad y es un núcleo urbano, entonces hay que exponerle a esos sonidos. a esas calles, a las personas, a otros perros y que el animal vaya poco a poco aprendiendo y viendo dónde vive y que se vaya adaptando poquito a poco al lugar, como decía al principio, cada animal es diferente”.

¿Tenemos que dejar que se acerquen a otras personas? ¿Debemos dejar que se suban a las personas? ¿Tenemos que buscarle amigos al animal? “Depende también del individuo, hay perros que tienen más energía, que pueden llegar a ser algo más miedosos. Tampoco hay que obligar al perro a que tenga amigos, por decirlo de alguna manera, enfrentarlo con otros perros, porque a lo mejor lo que podemos hacer es perjudicial. Si le estamos enfrentando a una situación que al perro le produce miedo y si lo estamos acercando a otro animal, a lo mejor lo que estamos creando es que ese miedo incremente. Hay que hacerlo con algo de adaptación”.