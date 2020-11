El CF Porzuna se deja ganar 25-0 para pedir test en las categorías modestas del fútbol español

El CF Porzuna, de la Primera Autonómica de Castilla-La Mancha, se ha dejado ganar por 25-0 en el partido que ha jugado contra el Atlético Teresiano de Malagón (Ciudad Real), para reclamar que se hagan test de detección de la covid a los equipos de las categorías modestas del fútbol español.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Porzuna ha informado que el equipo se presentó "por puro formalismo" en el campo del Atlético Teresiano, ya que no podían aplazar más partidos debido a la incidencia del coronavirus, y jugó un partido "sin ofrecer gran resistencia al rival y sin crear jugadas de ataque, como forma de protesta”.

Asimismo, ha indicado que solamente salieron siete jugadores al terreno de juego, ataviados con camisetas en las que figuraba el lema "sin test no se puede competir", que además jugaron todo el partido protegidos con su correspondiente mascarilla.

Con esta acción reivindicativa, el CF Porzuna ha puesto de manifiesto su malestar por una situación que considera "ilógica y muy grave, si tenemos en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo".

Y es que mientras que en las categorías superiores los jugadores tienen la obligación de someterse a pruebas para saber si están contagiados de covid-19 "en las categorías territoriales no existe esa obligatoriedad, por lo que se está comprometiendo severamente la salud de nuestros jugadores y de los técnicos".

Así lo ha explicado el presidente del CF Porzuna y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Porzuna, Inocente Palomares, quien ha considerado que "es incomprensible que se obligue a jugar a los chavales sin la seguridad necesaria y encima que se les castigue con bajarlos de categoría si se niegan a hacerlo".

Palomares ha apuntado que desde hace varios meses el club está solicitando el aplazamiento de la competición, una petición que es compartida por más equipos, hasta que puedan garantizarse las condiciones de seguridad frente a la covid-19.

Para ello, han remitido varios escritos tanto a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) como a la Consejería de Sanidad exigiendo una solución.

Han pedido que se hagan PCR o test de antígenos semanales a los jugadores antes de cada partido, aunque Palomares ha advertido que las categorías humildes no pueden costear PCR semanales a todos los jugadores y por ello quieren encontrar una solución "que no nos dan", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado que si el problema es que no hay PCR o test para todos, la solución sería que se paralizase la competición "hasta que la situación epidemiológica esté controlada".

Y en el caso de que no se paralice la competición, porque haya equipos que quieran jugar, han solicitado que no se penalice "a quienes optan por responsabilidad y prudencia, frente a la covid-19, para no poner en riesgo su salud y la de quienes les rodean".

Los estatutos de la FFCM determinan que si un equipo no juega se le penaliza bajándole de categoría, pero el presidente del CF Porzuna entiende que "estamos atravesando una situación excepcional que requiere medidas excepcionales" y ha reclamado que "lo tengan en cuenta y no echen por tierra el esfuerzo realizado por los jugadores, castigándoles por una situación que es ajena a ellos".

También ha asegurado que los jugadores "quieren hacer deporte, disfrutar del fútbol y competir, pero no están dispuestos a hacerlo exponiendo su salud y la de sus familiares y amigos, y poniendo en peligro su trabajo, ya que ninguno es deportista profesional".