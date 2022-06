El PacoROCK Festival vuelve a Poblete, este año a beneficio de APAFES

El PacoROCK Festival vuelve a Poblete tras dos años de parón debido a la pandemia y, en su sexta edición, mantiene el espíritu con el que nació: fomentar el rock en directo, en un ambiente familiar y con el objeto de recaudar fondos para una causa benéfica.

El festival, que organiza la Asociación Cultural sin ánimo de lucro PacoROCK en colaboración con el Ayuntamiento de Poblete, tendrá lugar los días 24 y 25 de junio en el antiguo Campo de Fútbol de Poblete, a 7 kilómetros de Ciudad Real, y en esta ocasión será a beneficio de APAFES, Asociación Salud Mental Ciudad Real.

Una de las partes más atractivas de este festival es que se realizarán actividades para todas las edades desde la tarde del viernes 24 y todo el sábado 25 de junio, siendo el único festival de la provincia con una duración de dos jornadas.

En la parte musical, el festival contará con la actuación de Celtibeerian, River Crow, Calatravica, Trooper of the beast, E.D.P., Watch Out, Zelda 16, La última banda y Shine; así como P.O.E. dj para amenizar diferentes momentos. El pregón y apertura del festival correrá a cargo de Alfredo Sánchez Rodríguez (ASR).

Además, se realizará una excursión guiada la mañana del sábado al Mirador de los Maares, centro de interpretación del geositio del proyecto de Geoparque Volcanes Campo de Calatrava, situado en el paraje de San Isidro, tras la cual se irá a la Piscina Municipal (acceso incluido con la entrada del festival).

Una parte muy importante del festival es que se puede asistir familia, por lo que, bajo el paraguas de PacoROCK KIDS, varias monitoras organizarán actividades para los más pequeños como talleres de diseño de carteles, de pompas gigantes, de pulseras trenzadas o de grafitis. Esto permite a los padres y madres rockeros asistir al festival sabiendo que sus hijos van a disfrutar tanto o más que ellos, y que están bajo la supervisión de responsables cualificadas.

La entrada al festival es gratuita para los menores de 18 años, acompañados de un adulto con entrada, y las entradas para mayores parten de los 10€, y todo lo recaudado, una vez cubiertos los gastos de organización, se donará a APAFES.

Las entradas se compran por internet a través de entradium.com