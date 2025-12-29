Miguelturra cierra un año de crecimiento y encara 2026 con grandes proyectos

El alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha realizado un balance netamente positivo del año 2025, destacando que la localidad se mantiene como un referente de crecimiento y atractivo para nuevas inversiones y residentes. "Miguelturra sigue siendo un municipio que crece, sigue siendo un municipio atractivo", ha afirmado el alcalde, orgulloso de la energía y juventud que caracterizan al municipio.

Uno de los hitos de este año ha sido la finalización de la pasarela ciclo-peatonal que une la localidad con Ciudad Real, una infraestructura que mejora la comunicación y que simboliza, según Mohíno, la capacidad de materializar proyectos pensados al inicio de la legislatura para ofrecer mejores servicios e infraestructuras a la ciudadanía.

Una Navidad para todos

La programación navideña también ha sido un punto clave, con eventos de gran éxito como la Tardebuena y la Tardevieja en el Parque Doctor Fleming. El Belén viviente, organizado por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad, atrajo a cerca de 3.000 personas, consolidándose como una cita de gran magnitud. La agenda se completa con el Heraldo Real, la Cabalgata de Reyes y actividades para jóvenes como un encuentro 'gamer'.

Grandes proyectos para 2026

De cara a 2026, el Ayuntamiento afronta retos importantes. El principal es el inicio de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, un proyecto prioritario. Otro de los grandes proyectos es la nueva Escuela de Música, cuya primera fase comenzará en breve con financiación de la Diputación y cuya segunda fase ya se prepara para ser licitada.

Finalmente, Mohíno ha subrayado como fundamental la construcción de un segundo pabellón polideportivo. Aunque se ha intentado implicar a la administración regional, el consistorio ha licitado ya la redacción del proyecto. Se acometerá por fases con el apoyo de la Diputación, una colaboración que el alcalde ha calificado de esencial: "¿qué haríamos los ayuntamientos sin la Diputación?".