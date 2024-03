Los farmacéuticos de Ciudad Real se forman para atender mejor a las personas ciegas

El Colegio Oficial deFarmacéuticos de Ciudad Real ha acogido un Seminario de la ONCE, dentro de los actos del 125 Aniversario del Colegio, donde sus asistentes conocieron cómo atender y dirigirse a una persona con discapacidad visual, introduciéndoles en el mundo de la discapacidad visual, tanto ciegos como deficientes visuales.

La presidenta del COF de Ciudad Real, Marta Arteta, dio la bienvenida a los asistentes al Seminario y miembros de la agencia de la ONCE provincial, e indicó que está es la primera acción conjunta enmarcada dentro del 125 Aniversario de la Institución.

Fernando García Lozano, vocal de Atención Farmacéutica, destacó la importancia de este Seminario porque “en la farmacia tenemos que dar un trato igualitario a todas las personas y hay veces que carecemos de la debida información sobre la necesidad de un paciente, o no sabemos cómo ayudarle, por eso es importante lo que nos van a contar quienes hoy vienen a esta charla”, presentando a Lorenzo Villahermosa, David García y Marta Senís, para que “nos ayuden a los profesionales de la farmacia a saber cómo actuar y dar un trato adecuado a las personas con discapacidad visual”.

Lorenzo Villahermosa, director de la ONCE en la Agencia de Ciudad Real, dio las gracias a la farmacéutica Blanca Ramos, y a la presidenta del COF “por su predisposición total, porque para nosotros es fundamental el tema de la accesibilidad; ya que qué sería de nosotros si no estuvieran los medicamentos en braille, y que podamos acceder a ellos y a otras cosas; no os voy a contar lo mal que lo pasamos en pandemia, que fue un lío, y la farmacia siempre estuvo ahí”.

David García, consejero de la ONCE Ciudad Real, indicó que “con esta charla buscamos una mayor accesibilidad, porque la misma no solo ayuda a las personas con discapacidad visual, sino a otros discapacitados, por ejemplo, a quienes van en silla de ruedas y no tienen rampa para acceder a un lugar”.

Recordaba García que “la accesibilidad la utilizamos todas, e iniciativas como éstas de dar una charla hoy nos van a hacer la vida más fácil no solo a las personas con discapacidad visual sino a todos, porque las farmacias son espacios a los que, alguna vez en tu vida, quieras o no, vas a tener que ir, como servicio público que es; por eso el trato que hoy aprenderéis no solo será para ayudarnos a nosotros sino a cualquier otra persona, a toda la ciudadanía”.

Marta Senís Gil-Martín, técnico de rehabilitación de la ONCE y encargada de dar autonomía a los afiliados de la organización, bien porque pierdan la visión o porque lo sean de nacimiento, protagonizó la primera charla del Seminario en la que explicó “cómo atender y dirigirse a una persona ciega, introduciendo a la gente en el mundo de la discapacidad visual, y del deficiente visual, la gran desconocida”.

Como indicó “hoy tenemos un público un poco diferente, porque nosotros enseñamos cuando alguien se queda ciego, a vivir de otra manera, y cuando ya lo tienen aprendido y van al cine, a un museo, a la compra, a veces les dicen qué hacer aquí. La integración total es cuando una persona ciega pueda comprar ella sola en una farmacia o pedir consejo; y además hay que tener en cuenta si en el local hay algo que podrían evitar, en forma de obstáculo, al acceder, que no es lo mejor para nuestro colectivo”.

El COF de Ciudad Real quiere llevar a cabo otras acciones con la ONCE, quien dedicará un cupón al 125 Aniversario en el mes de octubre.