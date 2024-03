Los 40.000 bolígrafos de Agustín vuelven a la Biblioteca Pública de Ciudad Real

La Biblioteca Pública del Estadoen Ciudad Real muestra, hasta el próximo 27 de marzo, una selección de la colección de bolígrafos con propaganda más grande de España, que reúne en la actualidad más de 40.000 piezas.

El propietario de esta colección, que ya se ha podido ver en los años 2022 y 2018, es Agustín Jiménez Cano, un ciudadrealeño a quien esta afición le llegó "por casualidad".

"Estaba estudiando maestría industrial en los Jesuitas, y nos llevaban a Madrid a ver Matelec, que es la feria de material eléctrico y electrónico" explicaba Agustín. "Nos regalaban los distintos expositores, bolígrafos, y yo los guardé. Y como la exposición es bianual, los he ido guardando a lo largo de los años".

En esta primera visita, allá por los años 70, Agustín "atesoró" casi treinta bolígrafos... y el "botín" fue aumentando año tras año.

No fue hasta 2006, con motivo de una baja laboral, cuando Agustín empezó a organizar su colección de bolis: fotografiarlos, categorizarlos y subirlos a una web, boligrafosconpropaganda.com, donde se puede descubrir la mayor colección de bolígrafos de España.

En la exposición, que lógicamente no muestra los más de 40.000bolígrados que posee Agustín, sino una muestra de los 500 ejemplares más curiosos, de diferentes tipos y formas, y procedentes de numerosos rincones del mundo.

"Hay un apartado de lo que yo llamo bolígrafos raros, desde un tenedor a un teléfono, a unas probetas que se comunican y que sube el líquido de una a otra, bolígrafos del CNI, del Senado, de la Casa Real... cualquier bolígrafo que me llega, primero entra a la web y veo si lo tengo o no lo tengo, porque cuando yo tenía 5 o 6 mil bolígrafos me los sabía todos de cabeza, pero ahora con 40.000 es imposible" reconoce Agustín.

La colección está compuesta exclusivamente por donaciones de familiares, amigos, conocidos e intercambios con otras personas coleccionistas nacionales e internacionales.

Y aprovechando esta nueva exposición, Jiménez ha anunciado que va a proponer en un próximo pleno al Ayuntamiento de Ciudad Real la cesión de esta exposición con el objeto de que la capital manchega pueda albergar en el futuro el primer museo del bolígrafo de España. Una propuesta que el concejal de Cultura, Pedro Lozano, presente en la inauguración de la misma, se ha comprometido a estudiar.