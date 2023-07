Feijóo se compromete a "atender y entender" a Castilla-La Mancha si es Presidente del Gobierno

El presidente nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha participado hoy en Ciudad Real en un multitudinario acto en los Jardines del Prado de la capital, el primer acto de la campaña electoral que Feijóo celebra en Castilla-La Mancha.

"Atender y entender" a Castilla-La Mancha. Es el compromiso que el candidato popular ha adquirido, si consigue ser presidente del Gobierno el próximo 23 de julio.

Gran parte de su discurso se ha centrado, lógicamente, en desgranar el debate que anoche mantuvo con el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, a quien ha recriminado que se despejara la agenda "cuatro días" para preparar el 'cara a cara', y que ese "encierro" en Moncloa haya sido "para nada".

El líder popular también ha afeado a Sánchez y al PSOE que ahora lo "fíen todo a un supuesto miedo". "Ahora dicen que hay que temblar por el túnel del tiempo", ha exclamado, en alusión a las referencias a Vox. A su entender, "el auténtico miedo que tienen es a las urnas".

Feijóo ha recalcado que "los que nos dividieron" y "ahora no pueden ganar" lo "fían" todo en las elecciones "a la carambola de que las urnas permitan bloquear otra vez el país", como "aquel 'no es no'" que Sánchez ya esgrimió tras las elecciones de 2016 con Mariano Rajoy.

Por eso, el presidente de los 'populares' ha apelado al voto útil al PP para impedir ese "bloqueo". "Vamos a votar todos para evitar el bloqueo de nuestro país y para que España tenga un gobierno que salga de las urnas limpiamente", ha demandado.

Dicho esto, ha pedido de nuevo ir a votar "con esa ilusión que ha perdido Pedro Sánchez" para tener un Gobierno del PP que "salga de las urnas limpiamente". "Vamos a votar con ganas, con ganas de ganar, porque cuando se vota con ganas, se gana. Y queremos ganar. Queremos ganar limpiamente las elecciones", ha asegurado.

Núñez Feijóo, que ha estado arropado por la cabeza de lista del PP al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, y por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha desplazado en AVE a Ciudad Real y decenas de ciudadanos se han acercado a darle la enhorabuena por su intervención en el debate y para pedirle fotos.

En su equipo no ocultan que el cara a cara ha sido un "golpe importante a la campaña".