Esther, superviviente de violencia de género: "Me golpeó violentamente en la cara y me dejó inconsciente"

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer queremos escuchar a las mujeres que han tenido la desgracia de vivir en sus vidas la violencia machista.

Esther es una ciudadrealeña que ha sufrido este tipo de violencia y en un día como hoy "algo se te remueve, pero también es un día para recalcar que es posible salir de esta situación".

Ha recordado su historia que empezó cuando eran joven y conoció a un chico. "Yo veía indicios, pero, aún así, yo seguí para adelante. Era muy narcisista, me fue anulando poco a poco".

Y llegó la primera agresión física. "Tú ves cosas que no cuadran, pero le quitas importancia. En un sitio público, el año que me casaba, me golpeó violentamente en la cara y me dejó inconsciente".

"El entorno intenta justificar, y aunque la boda se quedó en pausa, al final nos casamos". Tuvieron dos hijos y la cosa siguió igual. "Un fin de semana uno de los niños lloraba, a él le incomodaba, se puso violento y tras una discusión me agredió. Temí por mi vida".

Como nunca había hecho nada él pensó que al día siguiente todo iba a quedar en nada, pero Esther consiguió salir de aquel infierno. "Pedí ayuda".

"Me ha costado verlo como un maltratador, pero al final te das cuenta de que lo es, una persona que te hace sentir inferior, que te golpea.... no tiene otro nombre".