Corrales de Comedias Teatro "reabre" el Corral de Almagro con "Gangarilla.El día del acabose"

El Corral de Comedias de Almagro, el teatro más antiguo en uso en la actualidad, reabrirá sus puertas el próximo sábado 31 de octubre, con el reestreno de la obra de Arturo Echavarren "Gangarilla. El día del acabose" que pondrá en escena la compañía "Corrales de Comedias Teatro".

La reapertura del Corral de Comedias, cerrado desde el 16 de septiembre, permite a la compañía retomar su temporada de otoño, según ha informado en un comunicado de prensa.

"GANGARILLA. EL DÍA DEL ACABOSE"

"Gangarilla. El día del acabose" es una fábula tragicómica para tres actores inspirada en obras literarias del siglo XVII, cuyo argumento rescata la fantasía, la sátira y el mejor humor del Siglo de Oro. Una nueva versión de esta obra de Arturo Echavarren, que fue Finalista a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Max 2013, y que ahora cuenta con la nueva dirección de Javier Mañón.

Bajo los negros nubarrones que anuncian el día del Juicio Final, se encuentran de nuevo tres cómicos barrocos, Roque, Pablo y Rodriga, dispuestos a rendir cuenta de sus actos sobre la Tierra y ante el tribunal celestial y escapar a toda costa de los hornos infernales. Amor, humor y muerte se dan la mano en esta comedia que nos enfrenta a los acontecimientos que han hecho repicar con estrépito el corazón de los seres humanos, desde que a esa criatura indecisa que llamamos Mundo le dio por girar su cuerpo ante el espejo de la luna.

"Gangarilla" es un homenaje festivo a los cómicos de la lengua del Siglo de Oro, aquellos que, desplazados por las grandes compañías de teatro, recorrían Castilla, deambulando de pueblo en pueblo, de villa en villa, de cortijo en cortijo. Cobraban escasa moneda, si había, pedazos de pan que en su día fueron del día, huevos huérfanos, sardinas sin mar y todo género de zarandajas comestibles, mientras recitaban con voces maduradas al sol versos inmortales de Lope y Calderón.

La obra está inspirada en "El sueño del Juicio Final"de Francisco de Quevedo, "El viaje entretenido" de Agustín de Rojas y "La vida es sueño" de Calderón de la Barca. Además cuenta con casi un centenar de huellas de obras literarias de la época de títulos de Quevedo, de Tirso de Molina, de Miguel de Cervantes, de Luis Vélez de Guevara, de Vicente Espinel, de Quiñones de Benavente o Salas Barbadillo.

Interpretada por Antonio León, Covadonga Calderón y Vicente Nové, y bajo la dirección de Javier Mañón, "Gangarilla. El día del acabose" es “un lugar en donde los no vivos tienen que rendir cuentas. Por el momento, ninguno es un santo pero lo único que no han hecho has sido matar”.

Las entradas ya están en venta anticipada en la web www.corraldecomedias.com/programacion.aspx o en el teléfono 926 882 458 (en horario de 09:30 a 13:30h hasta el viernes). También pueden adquirirse en la Taquilla del Corral el día de la representación.

Se garantizarán todas las medidas higiénico-sanitarias y se contará con un aforo al 30% de su capacidad habitual.

Si las condiciones epidemiológicas lo permiten, la Programación de Otoño en el Corral de Comedias de Almagro continuará cada fin de semana y hasta el próximo 7 de diciembre.