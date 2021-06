Benito Puebla, nuevo Pandorgo de Ciudad Real

Benito Javier Puebla Pérez, ciudadrealeño de 45 años de edad, es el nuevo Pandorgo 2021.

Así lo ha decidido la Hermandad de Pandorgos de Ciudad Real, que hoy ha dado a conocer al nuevo Pandorgo en una rueda de prensa celebrada en el Restaurante La Casona de Playa Park.

En sus primeras declaraciones como Pandorgo electo, Puebla ha asegurado que le hacce "extremadamente feliz" ser candidato a formar parte de esta Hermandad que "está muy orientada a nuestra fiesta de la Pandorga" y que "lucha porque esta tradición no caiga en el olvido ni en otras cuestiones que no sean las meramente religiosas" ni otras que no tengan que ver con la propia fiesta.

El primer Pandorgo "post pandemia", que afirma que está "deseando que llegue el 31 de julio para poder vestir el traje de Pandorgo", ha asegurado que "como Hermano de la Virgen del Prado que es" le emociona mucho poder leer su discurso en su honor.

EMPRESARIO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Empresario desde los 19 años, casado y con tres hijos de 3, 4 y 8 años, Benito Puebla estudió en los Colegios Nuestra Señora del Prado - Marianistas y en Salesiano - Hermano Gárate de Ciudad Real.

Posteriormente, orientó su formación en la administración y dirección de empresas, obteniendo diversos másteres en la materia, algunos de ellos de la Universidad de Castilla - La Mancha.

A nivel de asociacionismo, ha colaborado activamente con la Asociación de Jóvenes Empresarios, llegando a ser su secretario general entre 2006 y 2010, y secretario general entre 2009 y 2013 de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla - La Mancha.

Actualmente pertenece a la Unión Española Fotovoltaica, siendo delegado de Castilla - La Mancha.

Benito Puebla consiguió el Premio "Joven Empresario" en 2012 por la empresa que actualmente dirige, I+D Energías, dedicada a las energías renovables, que construye y mantiene parque solares fotovoltaicos.

Cuenta con varias oficinas físicas en España, Polonia, Hungría y Lituania, y abriéndose mercado en Serbia, Italia, Reino Unido y Croacia, entre otros.

Actualmente dirige a más de 120 trabajadores, más de medio centenar de ellos en las oficinas de Ciudad Real.

LOS ACTOS DEPENDERÁN DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

Preguntado por las actividades que desde la Hermandad se han diseñado de cara a la fiesta de la Pandorga, el presidente, Agustín Cantero, ha señalado que "todo dependerá de cómo vaya evolucionando la pandemia", aunque sí se tienen en mente diversos actos.

Lo que sí se realizará será el vino de presentación oficial del Pandorgo 2021.