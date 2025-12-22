22 DICIEMBRE 2025 | EL MUÑIDOR

Desde el Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, junto al belén provincial, que este año adquiere un significado especial al haber sido realizado por primera vez por la Asociación de Belenistas de Ciudad Real en una de las salas del Palacio.

Desde este entorno tan histórico, de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado y Mariano Marín, hablamos con el vicepresidente de la Asociación, Jesús Torres, el pregonero de la Navidad 2025, Jose Miguel Beldad y con nuestro amigo y colaborador Samuel Valero.

El programa se completa con las efemérides navideñas de Paco García Simal

Desde el Equipo de El Muñidor agradecer a COPE Ciudad Real y de nuevo, a la Excma Diputación de Ciudad Real su colaboración, y un año más, gracias a la fidelidad de nuestros oyentes os deseamos una Feliz Navidad.