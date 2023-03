Entrevista a Luis Muñoz, nominado a 5 candidaturas de los Premios Independientes de la Música

El artista de Campo de Criptana, Luis Muñoz, ha conseguido cinco nominaciones para los Premios Independientes de la Música en las categorías: Mejor Álbum ("No es el final); Mejor directo ("Tour Íntimo"); Canción del año ("Ahora Marchate"), Mejor producción musical por "No es el final y Mejor artista por "No es el final". XV Edición de unos galardones que se celebrarán el próximo 17 de mayo en Palma de Mallorca y en el que se puede votar en https://premiosmin.com/candidate/luis-munoz hasta el próximo miércoles 22 de marzo.