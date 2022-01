Juan Martínez: "Albacete se merece un recinto como Dios manda para sus ferias"

Esta semana se reunía el Comité Ejecutivo de la Institución Ferial de Albacete que acordaba el calendario de ferias para este 2022. Tal y como explicábamos en esta misma noticia el jueves, la apuesta es fuerte ya que después de dos años casi en blanco, la institución que preside Juan Martínez Moraga, a falta de la ratificación del pleno, lanza una apuesta de 18 ferias con importantes novedades.

En Mediodía COPE hemos charlado al respecto con el propio Martínez Moraga que ha detallado, una por una, esas novedades como la de EnergíasRenovables"porque somos una provincia referente a nivel nacional en estas empresas y debemos hacer una feria a la altura de esas empresas, echando la casa por la ventana. Creemos, de hecho, que puede ser una de las más importantes del año". A este respecto, el presidente de la IFAB confirma una reunión la semana próxima con esas empresas "en las que escuchar sus sugerencias y saber por qué camino debemos ir".

Otra novedad sería la Feria del Queso, que cumplirá su segunda edición, que viene apoyada por la Junta de Comunidades pero que queremos que venga acompañada de forma paralela por otra dedicada al ganado manchego".

Por su parte, las ferias Albafit, dedicada al deporte o la nutrición deportiva, o la de Ornitología, según explica el propio Martínez "son peticiones de estos sectores ante la gran demanda que parece existir en ambos sectores".

Expovicaman y la maquinaria

El presidente de la IFAB también nos ha explicado claramente por qué no se incluye en el calendario la cuadragésima edición de Expovicaman: "con el corazón me hubiese gustado hacerla, pero con la cabeza, este año no tendríamos maquinaria ya que nos alternamos en eso con Zaragoza y entendemos que un aniversario tan especial como ése es mejor dejarlo para 2023, hacerlo a lo grande porque es nuestra feria referencia y llevarla además, si se puede, al Recinto Ferial".

Llegados a este punto, y dado que cada vez el espacio anejo a las naves de la Diputación, las que dan cobijo a esas ferias, se va achicando, Juan Martínez ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de la ciudad se dote de un nuevo pabellón ferial: "Desde el IFAB y firmada por FEDA, Cámara de Comercio y asociaciones sectoriales, se ha remitido una carta a las instituciones diciéndoloes que no podemos vivir en ese sitio. Además -añade- hemos pedido una reunión con el alcalde, con el presidente de la Diputación y con el delegado de la Junta, pero, salvo con éste último con el que sí nos hemos reunido, el resto no nos han hecho ni caso".

Martínez Moraga ha sido claro al afirmar que el actual emplazamiento es un edificio que se nos queda pequeño, que ya no es útil y estamos perdiendo el ritmo. Yo sé -reconoce- que no es una inversión fácil, que hay que pensar en el mantenimiento, pero hay opciones encima de la mesa y me duele en el alma que no me hagan ni p... caso, cuando con un nuevo edificio, estamos seguros de que la invesión que hicieran Ayuntamiento y Diputación multiplicaría por cinco la rentabilidad de las ferias y hay que ponerse las pilas ya porque esto no se hace de hoy para mañana y Albacete lo necesita como el comer".

El presidente de la Institución Ferial ha ido más lejos sobre este asunto indicando que "estamos hablando de que Expovicaman tiene maquinaria los años impares y Zaragoza en los pares, pero no podemos comparar el recinto ferial de Albacete con el de Zaragoza y al final va a llegar un momento en que los fabricantes de la maquinaria dirán que no vienen a Albacete porque están como piojos en costura y hay muchas ciudades que se pegarían por organizar una feria así". "Pero ocurre lo mismo con la Feria del Queso -insiste Juan- si nos comparamos con el nuevo recinto de Ciudad Real, el de Fenavin o la feria de renovables, que queremos que sea referente mundial y no se puede hacer en un edificio que tiene cuarenta o cincuenta años, aunque la Diputación se gasta un dinero cada año en su conservación"





