Carmen Picazo: "Las luces han sido muy bonitas pero las irregularidades son muy feas"

La albaceteña Carmen Picazo es desde este fin de semana presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Hasta ahora era coordinadora, que es lo mismo, pero esta es una de las consecuencias de la Asamblea Nacional de refundación del partido naranja que la ha nombrado también vocal territorial de la nueva ejecutiva nacional que lideran a partir de ahora Patricia Guasp y Adrián Vázquez.

La tarea de esta formación política es dura a partir de estos momentos ya que la convocatoria de elecciones locales y autonómicas es inminente y la misión es "volver a reilusionar a aquellos votantes que un día creyeron en Ciudadanos. Tenemos que volver a conseguir esa confianza y en ello estamos. El tiempo -ha dicho- no es mucho porque es inminente la convocatoria de las elecciones pero tenemos un equipo que trabaja, que es muy activo y que va a responder ante esas personas que no encuentran su acomodo en lo de siempre".

La también diputada regional ha indicado a COPE Albacete que es motivo de orgullo el papel de su partido allá donde ha gobernado y "tenemos que sacar pecho y la gente tiene que saber que muchas de las decisiones que se han tomado en esta ciudad y la han transformado en esta ciudad han partido de Ciudadanos".

A pesar de formar parte del equipo de Gobierno con el Partido Socialista en estos casi cuatro años, Picazo ha dejado claro que "la forma de hacer política del señor Emilio Sáez es muy distinta a la mía; somos de dos partidos distintos, es obvio, pero en temas de transparencia a los ciudadanos hay que tratarlos como adultos y hay que rendir cuentas.... Las luces han sido muy bonitas pero las irregularidades son muy feas".

Sobre este tema ha añadido que "lo que está claro es que se ha cometido una irregularidad administrativa y no nos gusta absolutamente nada, pero es que además de la irregularidad administrativa hay algo más, que no le quepa duda a nadie de que llegaremos hasta el final, le pese a quien le pese y no nos va a temblar el pulso para exigir y depurar responsabiliades, caiga quien caiga. A partir de ahora, en este tema, luz y taquígrafos. Somos socios pero no cómplices...".

Sobre las candidaturas a las próximas elecciones, Picazo ha comentado que se irán conociendo en las próximas semanas y que la última en conocerse será precisamente la de la ciudad de Albacete.