Accidentada mañana de martes

Ha sido una mañana de sobresaltos en Albacete. El primero ha sido ver la fotografía que tienes en esta noticia y ante la cual cabía pensar en las peores consecuencias para el conductor de ese camión-grúa. No ha sido así y es de esas veces que, no se sabe por qué, pero lo que parece más evidente no sucede. El conductor de ese camión está ileso afortunadamente.

Los hechos se producían pasadas las diez de la mañana en la Avenida 5 del Parque Empresarial Campollano cuando en la construcción de una nave industrial, se ha desprendido una viga de enormes dimensiones sobre el camión que la portaba.

Poco después de este suceso conocíamos que el concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete, Federico Pozuelo, había sufrido un atropello en un paso de peatones en la confluencia de las calles Marqués de Villores y Dionisio Guardiola, a la altura del Colegio María Inmaculada.

Pozuelo, que padece espina bífida, iba en su silla de ruedas cuando se ha producido este hecho que le ha obligado a ser trasladado al Hospital General, donde ha tenido que ser escayolado al observarse en la radiografía que le han practicado, una fractura en una pierna.

La conductora del vehículo ha declarado que ha sido deslumbrada por el sol y que no ha visto a Federico cruzar.

Por otra parte, anoche, los bomberos de la capital tuvieron que actuar hacia las 22 horas en el incendio en una nave industrial en la salida de la carretera de Murcia.

Una UVI móvil se hizo presente en la zona pero no hubo heridos en este siniestro que bien pudo haberse producido por la acumulación de basura en el interior de esta nave.

.........