Tobarra: 104 horas de pasión por el tambor

22 municipios de España recibieron en 2018 un gran reconocimiento. El toque de tambor y el bombo, que por Albacete lleva el nombre de tamboradas, fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Al sureste de esta provincia, muy cerca del límite con la Región de Murcia, Hellín, Agramón o Tobarra hacen del tambor el protagonista principal de su Semana Santa.

Audio





Fijémonos por ejemplo en esta última localidad (Tobarra) de menos de 8.000 habitantes que ofrece varias peculiaridades que queremos destacar.

La primera está claro que hace referencia a sus 104 horas de tambor ininterrumpidas, que comienzan a las cuatro de la tarde de miércoles santo con la tamborada infantil y no cesa hasta el domingo a las doce de la noche, aunque aún no se conoce a nadie que haya aguantado los casi cinco días tambor en mano. De hecho, José Manuel Cano Paterna, presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra, nos cuenta que "he llegado a ochenta y tantas horas pero cuando era más joven" y añade que "tenemos una iniciativa dentro de la Asociación para conseguir que un tambor en concreto sea tocado durante las 104 horas, aunque sea con varias personas".

Si espectacular es el inicio el miércoles, aún más lo es el final de la cuenta atrás el domingo a las doce de la noche. Junto al monumento al tambor, cientos y cientos de tamborileros se reúnen, el estruendo conforme se acerca la medianoche va creciendo y cuando el reloj de la cuenta atrás, que este año se ha instalado en el Ayuntamiento, "es un momento sobrecogedor".

Antes de esa cuenta atrás, no podemos olvidar el inicio de la tamborada que les corresponde a los más jóvenes, los niños y niñas que durante los días previos de la Semana Santa han tratado en clase la unidad didáctica relacionada con estos días tan particulares en Tobarra.

Cano Paterna también destaca un acto casi espontáneo, que el sábado por la mañana saca a cientos de mujeres tobarreñas a la calle, quizá en recuerdo de aquella época, afortunadamente olvidada en la que sólo los hombres podían tocar.

Procesiones

Pero el tambor en Tobarra no es protagonista único ya que sus procesiones escenifican perfectamente la Pasión de Cristo en todos sus momentos, con una rica imaginería en la que en este 2022 habría que destacar la Dolorosa de Salzillo, que conmemora 250 años nada más y nada menos. Cristina Alfaro, presidenta de la Federación de hermandades y cofradías nos lo ha explicado destacando el perfecto entendimiento entre cofrades y tamborileros porque "todos participamos de todo y el respeto es mútuo. Esta es una población de no más de 8.000 habitantes y más de la mitad participa de las procesiones y ese es un dato significativo".

Una convivencia que resalta especialmente en la mañana de Viernes Santo cuando tamborileros, cofrades y visitantes de toda la provincia y de otras cercanas se reúnen en torno a la ermita del Calvario, un lugar emblemático del pueblo y desde el que la imagen de Jesús bendice con su brazo articulado a 15.000 personas allí congregadas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

2023

No se nos olvida que el próximo año, Tobarra será la sede de unas nuevas jornadas de exaltación del Tambor y el Bombo y que en marzo, esta localidad se convertirá en la capital de esas 22 que en España hacen de este instrumento algo más que una caja, un parche y unos palillos.