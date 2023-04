Misa Crismal volvió a reunir a toda la Diócesis

El obispo diocesano, Mons. Ángel Fernández, presidia en la mañana de este Miércoles Santo la Misa Crismal, en la Santa Iglesia Catedral de Albacete, ceremonia anual en la que los sacerdotes de la Diócesis renuevan sus votos, y se bendicen los santos óleos que se repartirán entre todas las parroquias de la Diócesis.

Vídeo

Video Homilía de D. Ángel Fernández, Obispo de Albacete

El sacerdote, identificado con Cristo, actuando en su persona, es hombre de Eucaristía. Podemos decir que nuestro sacerdocio tiene forma eucarística, y, por tanto, ha de ir haciéndose cada día en la horma de la Eucaristía. La Eucaristía celebrada, adorada y vivida. Ser Eucaristía exige de nosotros cercanía en intimidad con el Señor, acudir a la escuela del Maestro divino para escuchar su palabra, para tener sus sentimientos, para identificarnos con Él, para aprender y aceptar que el seguimiento es principalmente compartir su destino.

....Con el santo de Hipona, tenemos que recordar que nuestro sacerdocio es un “officium amoris”. Este amor que se hace oficio, servicio, comienza por nuestra disponibilidad para servir al Señor dónde y cómo Él quiera ser servido. Una disponibilidad que me hace rendir mi libertad y mi voluntad a lo que Dios me pide, siendo siempre lo más difícil ver a Dios en las mediaciones humanas. No somos dueños de nada, sino servidores de todos en el servicio concreto que se nos encomienda. (texto completo al final de la noticia)

Después de la homilía el Sr. Obispo ha invitado a todos los sacerdotes concelebrantes a realizar la renovación de las promesas sacerdotales, como cada año en esta especial celebración.





Bendición de los santos óleos para todas las parroquias

Otro momento importante ha sido la bendición del óleo de los catecúmenos que se utiliza en los bautizos, el óleo de los enfermos que se emplea en la Unción de los Enfermos y la consagración del Santo Crisma con el cual son ungidos los nuevos bautizados, son signados los que reciben la confirmación y son ordenados los obispos y sacerdotes. Estos óleos se distribuyen en todas las parroquias de la Diócesis.