Villapalacios revive el siglo XVI con su Primera Recreación Histórica

La I Recreación Histórica ‘Villapalacios 1552’ tendrá lugar del 14 al 16 de junio en esta bella localidad de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, en lo que supondrá un auténtico viaje en el tiempo hasta el siglo XVI. Organizada por la Asociación Villapalacios 1552 y el Ayuntamiento, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Albacete.



Cope Albacete ha viajado hasta Villapalacios para vivir en in situ los momentos previos a este gran acontecimiento. Allí nos recibe el alcalde de la localidad, José Pajares: “es algo increíble porque aquí nunca se había preparado nada del estilo. Y bueno, ya lo tenemos encima, ya lo tenemos aquí, pero desde que llegamos con este proyecto en octubre, que en realidad no es tanto tiempo, se ha hecho todo en tiempo récord, al principio parecía que no iba a llegar, pero ya lo tenemos aquí encima y ahora mismo tenemos a todo el pueblo revolucionario. Con una ilusión tremenda por promocionar nuestra historia, por promocionar lo que es el pueblo y con muchísimas ganas de recibir a todo el mundo que quiera pasarse por aquí”, explica.

Todos los ciudadanos volcados en esta recreación

Este municipio de apenas 500 habitantes cuenta con una implicación total por parte de los vecinos. Se espera la participación de más de 250 recreadores y recreadoras. Cerca de 100 de Villapalacios y el resto procedentes de nueve comunidades autónomas diferentes y en torno a 15 entidades recreadoras de toda España, como ‘Alcaraz Renacentista’ (Albacete), ‘Yecla Siglo de Oro’ (Murcia) o ‘Albaladejo Siglo de Oro’ (Ciudad Real).

También nos acompaña el coordinador del evento y presidente de la entidad organizadora, José Ángel Montañés:“Yo soy historiador de formación y siempre evidentemente el vínculo con el pueblo, aparte de familiar, ha sido la historia. Y desde el 2007 tengo una página web, hay una página web dedicada a historia de palacios con los documentos. En 2022 se publicó un libro sobre el pueblo en el siglo XVI y ahora... Yo ahora me gusta decir que, de forma lógica, la recreación histórica es como un paso más en la investigación y en la difusión, porque la historia hay que difundirla. , sea en web, sea en libro o sea, como en este caso, en recreación. Entonces, es un paso más”, afirma.



Protagonizadas por dos figuras históricas claves en el municipio, Juana Manrique de Lara y Jerónimo de Aliaga, estas primeras jornadas representarán la llegada de ambos a la población, el anuncio de su boda en 1552 en la iglesia gótica de San Sebastián y los dos días de fiesta que el alcalde ordinario de la villa decretó. Será una auténtica inmersión histórica en la vida del Villapalacios de la segunda mitad del siglo XVI, que incluirá la historia del Señorío de las Cinco Villas del que esta localidad fue cabeza, la gastronomía, la vida social, las fiestas y tradiciones y la religiosidad del momento a través de una gran variedad de actividades y talleres que se desarrollarán en siete escenarios diferentes.

Audio





Prendas cosidas a manos

Tal y como nos cuenta María Elena, quien forma parte del taller de costura, llevan meses preparando estosatuendos típicos de la época: “Todo a mano. No se puede coser, es una forma que exige este tipo de prendas, coserlas a mano y estamos cosiéndolas una gran cantidad de personas, de mujeres que se han... ...volcado en este proyecto y bueno, vamos todas las tardes, Trabajamos a tope y bueno, todavía hoy, el día que es, todavía tenemos que terminar”, señala.

La mejor forma de trasladar la historia a los más jóvenes

“Llevamos tiempo intentando que los jóvenes se involucren y que conozcan su historia, ya desde el año pasado, desde la creación de nuestra asociación. Y que ahora se haga este tipo de eventos ha hecho que nos acerque mucho más la historia, una historia que nosotros mismos, que somos del pueblo, ni conocemos. Entonces, como que nos da esa... esa pasión, esa ilusión por querer conocer más. Estamos como aprendiendo”, afirma Daniel, presidente de la Asociación Juvenil.