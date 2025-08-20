Sexta muerte en accidente laboral en la provincia en lo que va de 2025

Un hombre de 58 años ha fallecido este miércoles mientras trabajaba en la carretera CM-3203 en el municipio de Ayna, tras sufrir una caída desde 20 de altura.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro ha tenido lugar sobre las 11.33 horas, cuando el trabajador se ha precipitado desde el saliente en el kilómetro 68 de la citada vía, dentro del término municipal de la pedanía de Royo-Odrea, en el municipio albaceteño.

Al haber caído en una zona de difícil acceso, se ha precisado la asistencia de un equipo de bomberos del parque del Sepei de Molinicos para rescatarle. A pesar del traslado de un equipo médico de urgencias, una ambulancia y un helicóptero medicalizado, no ha sido posible salvar la vida de este varón, que ha fallecido in situ.

Al aviso han asistido también agentes de la Guardia Civil.

sexta víctima en menos de nueve meses

Los sindicatos CCOO y UGT han trasladado su pesar por el fallecimiento de este trabajador y han convocado una concentración este viernes 22 de agosto a las 10.00 horas frente a la sede de ña Confederación de Empresarios FEDA para reclamar medidas contra la alta siniestralidad laboral.

Esta misma semana, los mismos actores, UGT y CCOO ya realizaron una concentración similar tras la muerte en apenas unos días de dos trabajadores más, uno en el polígono Romica de Albacete, en una empresa metalúrgica, y otra mujer en Pozohondo, desgraciadamente aplastada por una maquina agrícola.

Con la de este miércoles en este accidente en la CM-3203 ya son seis las muertes en accidente laboral en este 2025, una cifra inasumible para Paco Gómez, secretario provincial de Comisiones Obreras, que ha añadido que "estamos en uno de los meses más trágicos en siniestralidad laboral en nuestra provincia. Lo cual indica que algo no se está haciendo bien". Por este motivo, ha reclamado "soluciones urgentes para acabar con esta lacra y que tanto empresas como administraciones tomen las medidas oportunas para que los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar su actividad laboral de manera segura y saludable".

Por su parte, Francisco Javier González, secretario de la Unión General de Trabajadores en Albacete ha puesto el sindicato a disposición de la familia de la víctima y ha pedido que se investiguen las causas y se depuren responsabilidades en caso de haberlas.

González ha mostrado su profunda preocupación al tratarse de la tercera víctima mortal en menos de un mes en la provincia.