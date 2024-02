Protiberia: Innovación sostenible que rescata pueblos olvidados

En la era digital y tecnológica actual, es una verdad incuestionable que la tecnología per se no posee un valor intrínseco. No obstante, cuando se sitúa a las personas en el centro de la ecuación, las propuestas emprendedoras más innovadoras y disruptoras encuentran su máxima justificación.

En este contexto, emerge con notable importanciaProtiberia, una empresa biotecnológica que ha florecido en un municipio de escasos 4.000 habitantes en Albacete. Esta compañía no solo se distingue en la economía circular, sino que también orienta sus esfuerzos hacia la aplicación de la investigación y la tecnología para revitalizar los municipios rurales que, a regañadientes, se han sumado a la lista de la España vaciada.

Inicios de Protiberia

Protiberia se inicia en el año 2022 en Villamalea, donde cuatro emprendedores decidieron dar una segunda vida a una nave destinada anteriormente al cultivo de champiñones. Con un compromiso intrínseco con la sostenibilidad, la empresa no solo busca el éxito económico, sino que también se arraiga en la responsabilidad ambiental. Ana González, CEO y cofundadora de Protiberia, subraya: "Queremos marcar la diferencia no solo en la cría de insectos, sino también en la preservación y mejora de nuestro entorno".

Un equipo formado y comprometido

Los cofundadores, con perfiles profesionales diversos -Ana es Licenciada en ADE; Pedro Munarriz posee amplia formación y experiencia en comercio internacional; José González es Doctor en Ciencias y Ana María Motilla cuenta con experiencia como técnico agroalimentario- comparten valores que han llevado a Protiberia a convertirse en una empresa liderada por mujeres, con un marcado énfasis en la investigación y desarrollo tecnológico, proporcionando un salto cualitativo a su disrupción en el sector.

Desde sus inicios, Protiberia ha mantenido un enfoque firme en la investigación de las propiedades y aplicaciones de los productos derivados del Tenebrio molitor, también conocido como gusano de la harina, siendo de gran interés para la industria agroalimentaria y cosmética. Su equipo multidisciplinario de investigadores, compuesto por biólogas, ingenieros y tecnólogos alimentarios, colabora estrechamente con centros de investigación, instituciones tecnológicas y empresas del sector para implementar procesos productivos innovadores y maquinaria de última tecnología, escalando la producción de manera eficiente y sostenible.

Reconvierten granjas en desuso en Protigranjas

La empresa ha optado por un modelo de producción descentralizada, especializándose en el proceso reproductivo del insecto. Ana González explica: "Obtenemos huevos y neonatos de Tenebrio molitor que enviamos a otras granjas, que solo tienen que engordar las larvas". Este enfoque permite incrementar la productividad y disminuir los riesgos, ya que la fase reproductiva es la más costosa y complicada de llevar a cabo en una granja de cría de insectos.

¿Qué hacen?

El proceso de reproducción del Tenebrio molitor presenta desafíos y complejidades que requieren inversiones en tecnología e investigación. Protiberia está inmersa en varios proyectos de investigación para mejorar el proceso, invirtiendo en el desarrollo de maquinaria y tecnología propia para escalar la producción de neonatos. La implementación de sistemas de monitoreo y automatización con tecnología avanzada facilita la supervisión en tiempo real de variables críticas, como la oviposición y la eclosión de huevos, mientras que la investigación genética se utiliza para seleccionar cepas de mayor calidad.

Con la mirada en el futuro, Protiberia planea consolidar una red de Protigranjas para alcanzar una producción total de 12.000 toneladas de larva anuales. Para lograr este objetivo, la empresa está en búsqueda de financiación pública y privada, especialmente para invertir en la máquina de procesado de larvas y satisfacer la demanda de la industria agroalimentaria.

En Protiberia transforman residuos orgánicos vegetales de otras industrias alimentarias en materias primas como harinas y lípidos de alto valor proteico, quitina para uso farmacéutico y frass, que es un potente bioestimulante para uso agrícola.

A pesar de su reciente incursión en el mundo del emprendimiento, Protiberia ha cosechado reconocimientos como el primer premio Gira Mujeres de Cola-Cola 2022, el premio Emprende a la mejor empresa foodtech por el Ayuntamiento de Madrid en 2023, y el primer premio Agrifood de los Premios Startup Expansión 2023. Además, ha sido seleccionada como una de las diez empresas del sector agro por el programa EWA del EIT Food en 2023, representando a España en un evento a nivel europeo.

No obstante, más allá de los premios y reconocimientos, la mayor gratificación para el equipo de Protiberia es generar empleos de calidad y riqueza en zonas rurales. Esta realidad, más que cualquier otro logro, refleja la finalidad última de la investigación y la tecnología cuando se aplican en beneficio de la sociedad.