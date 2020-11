¿Por qué hay que esperar tanto para hacer el examen práctico de conducir?

Los exámenes prácticos de Tráfico acumulan más retraso del habitual y las autoescuelas de Albacete piden soluciones a la administración. A día de hoy son 4.000 las personas que tienen aprobado el examen teórico y que podrían hacer el práctico, una cifra muy superior a la de otros años por los motivos que expone la jefa provincial de Tráfico, Cruz Hernando: "Estuvimos tres meses sin poder hacer exámenes por el confinamiento y el estado de alarma, este 2020 se han realizado más exámenes teóricos que en años anteriores y la plantilla de examinadores se ha reducido en un 20%".

Sobre este particular, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que no se rebajará el nivel de exigencia en ningún caso y que la DGT tiene previsto convocar 60 plazas de examinadores para el año 2021, a las que habría que sumar las 40 convocadas en este 2020.

A día de hoy el retraso entre el día en el que decido presentarme al examen práctico y el que finalmente se hace se sitúa entre uno y tres meses, dependiendo de la autoescuela y del tipo de permiso a obtener

Precisamente las autoescuelas entienden que el problema no está en la jefatura de Albacete sino en toda la administración. Ana María Selva, presidenta de la Asociación que las agrupa en la provincia, propone que se amplíe la plantilla de examinadores, aunque sea con personal interino: "se hace en el ámbito sanitario o el educativo y no entiendo por qué no se puede hacer en éste, teniendo en cuenta que hay muchas personas que por motivos profesionales necesitan del permiso ya sea de coche o de camión o de autobús".

A día de hoy el retraso entre el día en el que decido presentarme al examen práctico y el que finalmente se hace se sitúa entre uno y tres meses, dependiendo de la autoescuela y del tipo de permiso a obtener.