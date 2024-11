Más de 2.000 personas piden en Albacete una Sanidad pública digna

Más de dos mil personas se han manifestado este miércoles tarde por las calles de Albacete en defensa de una Sanidad pública dígna

La convocatoria ha superado las expectativas, máxime teniendo en cuenta que detrás de la misma no había siglas de partidos políticos o sindicatos tal y como ya ocurriera en la concentración del pasado mes de junio a las puertas del Hospital General Universitario.

Por eso en el manifiesto final, leído en la plaza del Altozano tras recorrer el centro de Albacete por Tesifonte Gallego y Marqués de Molins, no se han escuchado grandes arengas o gritos en busca del aplauso fácil. Simplemente varias profesionales de las que portaban la pancarta que abría la protesta se han limitado a hacer un relato de su día a día en un hospital, que se les cae a trozos y que cada vez cuenta con menos recursos, técnicos y humanos.

En esa discurso final ha quedado claro que la protesta no pretende mejoras salariales de ningún tipo "que lo único que nos mueve es la atención a los pacientes", describiendo las situaciones que se derivan de la falta de personal sanitario ya sea en las pruebas diagnósticas o en el servicio de Urgencias "en el que los pacientes deben esperar a veces hasta cuarenta y ocho horas en una camilla o en una silla esperando una cama en planta".

Con todos estos recortes -han dicho- se está condenando a la población a la desatención y se está vulnerando el derecho constitucional a la prevención y a la protección de la Salud, ya que los tratamientos precoces y preventivos no se están llevando a cabo".

Manifestación de este miércoles tarde por el centro de Albacete convocada por los propios profesionales sanitarios y a la que se han sumado unas 2.000 personas

En el manifiesto se ha hecho hincapié en su parte final para que "los usuarios, que somos todos, no podemos callar, denunciando siempre lo que sucede porque si no, no podrán cambiar las cosas. el silencio es nuestro mayor enemigo".