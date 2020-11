Los premios San Juan de FEDA reconocen a sanitarios y funerarios

El Hotel Beatriz acogerá, si no pasa nada, el próximo 3 de diciembre una nueva edición de los premios San Juan de la Confederación de Empresarios de Albacete, una cita que habitualmente tiene lugar en junio y que en este año tan diferente, se ha visto retrasada, pero no anulada. "Es una manera de decir a la sociedad -comenta el presidente Artemio Pérez- que no podemos parar, que abrir cada día nuestras empresas es ya una mérito en muchos casos y darle un poco de normalidad a un tiempo que tiene de todo menos normalidad".

Este es el elenco de premiados de toda la provincia(fuente FEDA):

EMPRESA FAMILIAR-AZORIN SL - MUEBLES DE COCINA AZORIN – Caudete

Cuatro generaciones las que esta empresa familiar lleva dedicándose al sector de la madera. Los orígenes datan aproximadamente del año 1895.

En la actualidad mucho más que una fábrica de muebles de cocina. Se complementa con el diseño e interiorismo. Y su propio departamento de I+D+i.

La primera en la provincia de Albacete en adherirse al programa PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) Reino Unido, Irlanda, Alemania, Portugal, Francia y Suiza

Antonio Azorín López fue uno de los socios fundadores de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA.

Solid Surface, Muebles: cocinas, baños, dormitorios, armarios, vestidores… Interiorismo: espacios comerciales, viviendas, stand de ferias, puertas de paso y exterior. Productos: bancadas, electrodomésticos y equipamiento interior.

Certificados en Calidad y Medio Ambiente.

EMPRESA EN NUEVAS TECNOLOGIAS E INNOVACION-THREELINE TECHNOLOGY S.L. Almansa

Nació en Almansa en el año 2006 como una empresa de electrónica para iluminación, evolucionando hasta la fecha hasta convertirnos en especialistas en iluminación LED-ahorro energético.

Desarrollo de producto en Almansa y fabricación externalizada (Asia, Europa del Este)

Diseño y desarrollo de productos con marcado CE de acuerdo a las normativas de seguridad y compatibilidad electromagnética vigentes.

Proyectos de iluminación restaurantes, hoteles, tiendas, instalaciones deportivas, iluminación vial, decorativa, electrónica, etc.

Para la empresa, la inversión en desarrollo en I+D, constituye el pilar sobre el cual se afianza el futuro de una empresa de nuevas tecnologías. De este modo, el departamento de I+D junto con el departamento técnico trabajan en su propio laboratorio desarrollando productos novedosos y ofreciendo a sus clientes asesoramiento en todo tipo de proyectos de iluminación.

El objetivo del equipo es situar la marca como principal referente en el mercado LED.

EMPRESA EXPORTADORA-BODEGAS SANTA MARGARITA– Caudete

Bodegas Santa Margarita fue fundada en el año 2003 partiendo de la base inicial de la actividad que venían desarrollando sus antepasados, el vivero de planta de viñedo que gracias a la calidad de sus productos, fue creciendo hasta convertirse en una de las empresas pioneras en su campo: la selección y producción de plantas de viña de una calidad esmerada, con un viñedo propio de 140 hectáreas.

Actualmente el Grupo Santa Margarita cuenta con una plantilla de 45 trabajadores, con oscilaciones de más de 100 trabajadores en diferentes temporadas.

Sus vinos, Hoya Hermosa y Pasion Wines, están acogidos a la especificación de vinos de la Tierra de Castilla. PASION WINES contempla los tres vinos tradicionales y nuevas propuestas (PASION GOLD, RED, ROSE, BLUE, ORANGE, PINK, GREEN). A ellos se suma su propuesta más “alocada”, WINABIS, un vino combinado con un extracto del cáñamo libre de THC, CBD etc….

Exportación: a través de la marca PASION WINES se ha conseguido presencia en más de 30 países, de la que se exporta un 95% de la producción

El crecimiento de la exportación ha supuesto un aumento considerable en la facturación, con un crecimiento del 100% con respecto al año 2016, y de un 450% con respecto al año 2012

EMPRESA INVERSORA EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE - ESENCIAS NATURALES HNOS NIETO SL Ossa de Montiel

Años 60, fundada por Basilio Nieto Gómez como una empresa familiar.

Recolección de plantas aromáticas, la fabricación de carbón vegetal y de picón, inicialmente, añadiendo posteriormente las actividades de destilación de plantas aromáticas, trabajos silvícolas o limpieza de montes.

Proceso de fabricación basado en la economía circular obteniendo reconocimiento como iniciativa empresarial sostenible por CECAM y la JCCM. Con tienda en Ossa de Montiel.

Ampliación de cultivo de plantas aromáticas, lavandín y romero.

Conversión de plantaciones a ecológico.

Adaptación a la normativa europea REACH

Ampliación de la planta destiladora para producción de esencias y de carbón.

JOVEN EMPRESARIA ISABEL MASCAGNI VALERO, Mascagni Alta Costura -Albacete

A pesar de su juventud, atesora una dilatada trayectoria profesional, enfocada en el sector de la moda.

Aúna dos sectores tan importantes como el comercio y textil-confección-moda.

Su actividad se centra en tres líneas de negocio: confección de prendas, sombreros y tocados de alta costura, confección de la colección pret a porter, sombreros y tocados y venta multimarca.

Su sede está ubicada céntricamente con 170 m2 de superficie, distribuida en el taller, tres probadores, zona de exposición, un aseo, sala de espera y recepción, estando siempre presente la imagen corporativa en cada una de las salas.

Su último proyecto ha sido la participación en el Trending Show del AB Fashion Day, además de asistir a numerosas ferias nupciales por toda la región como expositora con la finalidad de acercar su producto a toda la región.

Finalista Certamen Jóvenes Diseñadores 2019 de Castilla-La Mancha.

Su equipo está formado además por una patronista y una modista, con contrato indefinido, a las que se suma la participación de alumnas en prácticas con funciones de ayudantes de taller.

MUJER EMPRESARIA CANDELARIA MARTINEZ, Perfumerías Cande -Albacete

Maestra de formación y vocación en su juventud y empresaria del comercio durante toda su vida.

Heredera de la perfumería que su padre fundó en 1944 en Albacete, en la esquina de las calles Ancha y Tinte.

La primera de la región con elaboración de fragancias propias, resultado de la tradición y la artesanía en su cuidada elaboración. Tras ello, comenzaron luego con la distribución a su vez de altas marcas internacionales de perfumería y cosmética.

A este negocio familiar se incorporó Candelaria en los años 60, junto a su marido, ya fallecido. Hasta llegar a nuestros días, con 83 años, y al frente del negocio, junto a sus hijos.

Continua con la tradición perfumista, con dos tiendas en Albacete, Perfumerías Cande.

Emprendedora, desde la experiencia, ha iniciado una nueva trayectoria, en venta de moda, con la creación de boutiques de ropa, junto a las perfumerías.

Candelaria Martínez Medrano, toda una vida en el comercio. Representa valor, esfuerzo, corazón y humildad Un ejemplo de mujer empresaria.

EMPRESA TRADICIONAL PANADERIA GARCIA FILOSO, S.L.-Villarrobledo

Fundada en 1879 por Francisco García Filoso, en Villarrobledo

4ª generación, manteniendo el producto artesano con calidad y tradición.

4 hornos, 35 tipos de pan y otros tantos puntos de venta en la comarca y 20 trabajadores.

Silos propios para la materia prima.

PREMIO A LA PROMOCION DE ALBACETE TLP Programa de Liderazgo Táctico OTAN

El Programa se inaugura en Alemania en 1978. Llega a Albacete en 20209.

Entre las naciones que han participado en los cursos del TLP desde su llegada a Albacete, además de los diez países pertenecientes al TLP (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos), se incluyen Polonia, Turquía, Finlandia, Noruega, Rumania, Canadá, Estonia, Eslovaquia, Republica Checa, Eslovenia, Bulgaria, Portugal, Austria, Croacia, Hungría, Nueva Zelanda, Lituania y Suiza, entre otras, como naciones invitadas.

El número de cursos de vuelo realizados en la Base Aérea de Albacete desde septiembre de 2009 hasta octubre de 2020 asciende a un total de 35 cursos, en los que se han graduado 1279 pilotos de élite, con el concurso de la última tecnología desarrollada por el sector aeroespacial militar.

En lo que a cursos académicos se refiere, el total alcanzado desde la llegada del TLP a Albacete hasta octubre de 2020 suma más de 125 cursos, con 3542 graduados de las diferentes naciones pertenecientes al programa y de las naciones invitadas al mismo.

El número de personas ligadas al desarrollo del Programa de Liderazgo Táctico que han pasado por la ciudad de Albacete en estos últimos diez años asciende a más de 30.200 personas, entre los que se incluyen participantes de los cursos académicos y de vuelo, y personal de apoyo. Con respecto al número de personas han participado dentro de los cursos de vuelo realizados desde el año 2009 hasta 2020, se hablaría de 24.237 participantes.

Muchas son las personas que han trabajado por y para el TLP desde su llegada a Albacete, el cual ha podido contar con la participación de más de 170 militares destinados por parte de todos los países miembros del TLP. Junto a ellos, cerca de 160 personas pertenecientes al personal civil, han brindado sus servicios para el buen funcionamiento y mantenimiento de dicho Programa.

Según estudio de la UCLM en 2012, el impacto acumulado de las actividades del TLP desde 2008 hasta 2012 ha supuesto en la provincia de Albacete la creación de 795 puestos de trabajo a tiempo completo y la generación de rentas por un valor de 35.829.260 euros. La actividad generada por el TLP supone anualmente la creación de 120 puestos de trabajo al año y la generación de rentas por un valor aproximado de 6 millones de euros.

ASOCIACION EMPRESARIAL-ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS FUNERARIOS DE ALBACETE (ASFA)

La Asociación de Servicios Funerarios de Albacete, ASFA, se constituye en el año 1978 como órgano de representación, gestión y defensa de los intereses profesionales del sector de empresas funerarias y pompas fúnebres. Integrada de forma directa, desde su fundación, en FEDA. Actualmente representa al 60% del sector de la provincia de Albacete.

La pandemia por la COVID-19 que estamos viviendo ha puesto a prueba a toda la sociedad y al tejido empresarial en nuestro país, afectando al sector funerario de manera abrupta y desmedida.

Los esfuerzos realizados por trabajadores y trabajadoras de las empresas de servicios funerarios nos llegaban desde todos los rincones de España…

El sector funerario de Albacete ha realizado una labor ejemplar y, ante lo impensable de esta situación, ha asumido riesgos muy elevados por mantener la salud pública; poniendo en riesgo a sus propias familias o incluso aislándose de ellas, pues la escasez de medios de protección también les afectaba directamente...

El gremio funerario de Albacete no se ha quedado en casa y ha dejado huella de su esfuerzo, amor a su trabajo y respeto a los dolientes, adaptándose a las condiciones especiales que nos han rodeado, evitando que las autoridades profesionales militares actuaran en la provincia.

ASFA, durante este tiempo ha trabajado por sus empresas y trabajadores, como canal de comunicación y petición de necesidades ante las autoridades sanitarias provinciales y regionales, trasladando los problemas de abastecimiento a que se enfrentaban y la consecuente exposición de la seguridad y salud de sus trabajadores al riesgo de contagio COVID19.

COLABORADOR: BANCO SANTANDER PREMIO A LA INICIATIVA EMPRENDEDORA-CANCERAPPY

CancerAppy, una startup (empresa emergente) fundada en agosto de 2019 con el objetivo de lanzar al mercado herramientas de ayuda en la investigación oncológica basadas en el Big Data y en la Inteligencia Artificial; CancerAppy es un producto diferente que se sitúa entre las herramientas básicas y la herramientas de Pharma Intelligence.

Esta herramienta toma datos de alteraciones moleculares, compuestos en desarrollo, resultados científicos, ensayos clínicos, combinaciones de compuestos, eficacia descrita, paisaje competitivo (por compuesto, mecanismo de acción o indicación médica), así como potenciales efectos adversos, para que el usuario tenga toda la información necesaria en unos pocos minutos.

Combina datos y los presenta de forma ordenada, optimizada y combinada aportando un claro valor que permite al investigador, médico, directivo o inversor tener una visión rápida y global del problema, para acertar en la toma de decisiones.

PREMIO A LA RESPONSABILIDAD-AECC (Asociación Española Contra el Cáncer)

Con delegación en Albacete.

Organización sin ánimo de lucro, formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales. Desarrollan su actividad en toda España, desde 1953.

Trabaja para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias, y financiar proyectos de investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Lidera el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida de las personas.

MERITO EMPRESARIAL-FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS

Por su atención, servicio y cercanía al ciudadano durante la pandemia como actividad esencial y en primera línea. El ciudadano depositó en el farmacéutico, en las farmacias su confianza en cuantas dudas surgieron al declararse el primer estado de alarma.

Por prestar un servicio asistencial.

Prestaron servicios profesionales básicos asistenciales.

Nuestro modelo de farmacia ha sido estratégico en la respuesta sanitaria al coronavirus. Que el farmacéutico ha sido accesible y han facilitado que los ciudadanos no se quedaran sin sus medicamentos.

Han colaborado con los pacientes. Estando expuestos directamente al virus, con infectados y fallecidos.

Esta pandemia ha puesto a prueba la fortaleza del Sistema Nacional de Salud, que ha sabido responder apoyándose en todos los profesionales y estructuras sanitarias, entre ellas las farmacias.

Desde medidas para garantizar el abastecimiento de medicamentos, a frenar la especulación en torno al precio de las mascarillas.

Soluciones para que pacientes crónicos no suspendieran sus tratamientos, mediante protocolo excepcional de atención farmacéutica domiciliaria para facilitar medicamentos a los hogares y colaboración con entidades sociales, como Cruz Roja.

Los españoles, y por ende los ciudadanos de la provincia de Albacete, tienen uno de los mejores modelos de farmacia del mundo. Lo ha puesto de manifiesto el informe de la OMS para Europa, donde todas las recomendaciones para la farmacia comunitaria ya se habían implantado en España. La farmacia española, además de estar a la vanguardia en la lucha contra la Coivd-19, ha compartido conocimientos y experiencia con Europa e Iberoamérica, poniendo a su disposición protocolos y planes de actuación.

La Farmacia Comunitaria es un establecimiento sanitario privado de interés público, definido expresamente por las leyes estatales y autonómicas, desde los que el farmacéutico comunitario asegura a la población el acceso a los medicamentos y productos sanitarios, ayudando a los pacientes al correcto proceso de uso seguro, efectivo, eficiente y responsable, implicándose en la consecución de resultados en salud. Un servicio asistencial que goza con una alta estima de pacientes y usuarios.

Una actividad esencial, micro pymes generadoras de empleo y a cuyo frente está un sanitario como es el farmacéutico.

MENCION ESPECIAL DEL JURADO-PROFESIONALES DE LA SANIDAD

A todos los profesionales de la salud, del ámbito público y privado, que conforman la Sanidad en la provincia de Albacete: Profesionales sanitarios y no sanitarios de Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Inspección, Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario y Salud Pública.

Por el trabajo, el esfuerzo, el compromiso y el coraje que están demostrando durante la pandemia de la Covid-19

Queremos personificar, a todos ellos, en ALBERTO SANSÓN JUSTEL, director médico de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete; MARÍA HOYOS VÁZQUEZ, directora de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y en GLORIA MARCO DÍAZ, directora de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

Estos tres profesionales recogerán la distinción en nombre de todos los colectivos de profesionales de la Sanidad:

Personal médico, personal de Enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, Fisioterapeutas, farmacia hospitalaria, Banco de Sangre, técnicos de laboratorio, anatomía patológica, radioterapia y radiología.

Celadores, trabajadores sociales, personal de limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, suministros, electromedicina, administración, informática, recursos humanos, seguridad, atención al público y personal de ambulancias y transporte sanitario.

FEDA quiere reconocer la labor de todos ellos, en la época más dura de nuestra historia reciente y que sigue siendo complicada y difícil, dando nuestro particular aplauso de las ocho de la tarde como hacían los ciudadanos en la pasada primavera.