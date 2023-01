5ª Jornada de divulgación Pedagógica organizadas por el Colegio Academia Cedes

En 2017 los maestros del Colegio Concertado Academia Cedes iniciaron esta andadura con el deseo de ofrecer a las familias de nuestra ciudad un evento pedagógico donde formarse y mejorar en la labor más apasionante de sus vidas, la crianza.

En otras palabras, esta jornada nace como respuesta a una necesidad: la creación de un espacio externo de intercambio con las familias en donde se divulguen, por un lado, enfoques y corrientes actuales tendentes a profundizar en el desarrollo de habilidades y competencias emocionales y personales de los niños y sus familias, optimizando los canales de comunicación y creando vínculos que estrechen las relaciones entre el centro educativo y los padres; por otro, la exposición de nuestras opiniones, proyectos de desarrollo y proyecto pedagógico de Centro, en permanente reciclaje y ajuste, mostrando recursos humanos y materiales y divulgando vídeos y documentos que plasmen la labor que, como institución, guían nuestro día a día.

Tras el éxito de la primera edición, cuyo aforo era de 200 localidades, nos atrevimos a pensar a lo grande, llegando a llenar las casi mil butacas del auditorio más grande de Albacete, el Palacio de Congresos. Hoy en día podemos decir orgullosos que nuestras "Jornadas de Divulgación Pedagógica Academia Cedes" constituyen uno de los eventos más relevantes del panorama educativo de nuestra ciudad.

Tras un parón de dos años derivado de la situación sanitaria, renovamos nuestro compromiso y esfuerzo con la comunidad educativa dando paso a nuevas ponencias que tendrán lugar el sábado 21 de enero de 2023, siendo esta la quinta edición. Es fácil imaginar la ilusión que nos hace retomar este proyecto al que hemos visto crecer de manera inesperada y al que todo el equipo del colegio tratamos como un pequeño tesoro. Para nosotros cada año conlleva un esfuerzo considerable la realización del evento, puesto que no dejamos de ser maestros con ganas de aprender y para los que la organización de este tipo de actos supone todo un reto. Pero lo hacemos con la convicción de que los centros educativos debemos abrirnos a la comunidad y con el deseo de poner nuestro granito de arena para poder acompañarnos unos a otros en el bonito viaje que para nosotros es la educación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO: A las familias de alumnos del Centro, a las familias de futuros alumnos interesados en su matriculación, a docentes y al público en general.

PONENTES 2023:

• Doña Petuka Hoyos Vázquez:

"Petuka Hoyos Vázquez (Albacete, 1982). Pediatra de Atención Primaria, divulgadora y madre de dos hijos. Licenciada en Medicina en la Universidad de Castilla La Mancha. Formada como pediatra en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, donde se especializó en Gastroenterología, Nutrición infantil y Enfermedades Metabólicas. Completó esta especialidad en el Hospital Infantil 12 de Octubre (Madrid). Ha impartido conferencias para profesionales y público en general sobre nutrición infantil y estilos de vida saludable, recursos nutricionales en red y lactancia materna, entre otros temas. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas de impacto nacional e internacional sobre Gastroenterología y Nutrición pediátrica. En los últimos años desarrolla labor divulgativa en redes sociales sobre nutrición infantil y pediatría. Actualmente trabaja en el Centro de Salud zona VII (Albacete) donde ejerce la pediatría de Atención Primaria, combinando esta labor con una consulta de Gastroenterología y Nutrición en el ámbito privado. Pertenece al Grupo de Gastroenterología y Nutrición Infantil de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria".





• Doña Miriam Tira d o:

"Consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza. Me dedico a ayudar a madres y padres a conectar con sus hijos/as. Conectar es la clave: si no conectamos con nuestros hijos/as, ¿cómo podremos educarles? Y a la vez, si no conectamos con nosotros mismos, ¿cómo podremos conectar con ellos/as? Así que mi misión es ayudarte a conectar contigo para que puedas conectar con tus hijos/as, y a que puedas hacer crecer y madurar a la niña/niño interior que todavía sigue en ti, para que puedas criar y educar des de la adulta/o que eres.

Para eso, la crianza consciente es mi pilar, y por eso me he formado como Conscious Parenting Coach con el método del Conscious Institute de la Dra.Shefali Tsabary, psicóloga clínica afincada en Estados Unidos. Pero este camino empezó hace muchos años, porque es un camino que vi en casa: mi padrastro es psicólogo y mi madre lleva más de 30 años ayudando a madres y a sus parejas a transitar por embarazos y partos conscientes. Ellos han sido mis mentores y maestros en materia de crianza consciente y me han ayudado a ser quien soy hoy. Con mi madre escribimos en 2005 el libro “Vincles. Gestació, part i criança conscients” y empecé a dar conferencias sobre crianza consciente como “hobby”. Pero un día tuve muy claro que quería que mi pasión se convirtiera en mi profesión así que en 2014 dejé un trabajo que me gustaba y lo hice porque mi pasión me guiaba, porque sentía que no podía hacer otra cosa. Porque sentía que mi misión en la vida, si es que tenía alguna, era ayudar a madres y padres a conectar y comprender a sus hijos. Esta convicción la hicieron más fuerte, si cabe, mis dos hijas, (una nacida en 2009 y la otra en 2014). Ellas han sido también mis maestras y a ellas agradezco cada minuto compartido. Ayudo a madres y padres a conectar con sus hijos/as a través de sesiones de consultoría presenciales y online, cursos y talleres, conferencias y libros".