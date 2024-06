¿Se interesan las mujeres por la ingeniería?

Con el lema “Presente y futuro de la mujer ingeniera”, Cogiti ha impulsado una serie de actividades en 15 provincias españolas para concienciar al profesorado y a las entidades públicas sobre la necesidad de trabajar juntos para lograr una mayor equidad de género en el ámbito de la ingeniería. Entre las iniciativas destacadas se encuentran la exposición "Mujeres Ingenieras de Éxito", el programa educativo "La puerta del ingenio" y el "Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica".

Este año, la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete, patrocinada por COGITI Albacete, se ha sumado a la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, el pasado 23 de junio. Con este motivo, se han realizado entrevistas a cuatro mujeres, tres ingenieras y una estudiante de grado, para conocer sus trayectorias y perspectivas sobre la importancia de la mujer en la ingeniería.

Estas iniciativas no solo buscan inspirar y empoderar a niñas y mujeres, sino también preparar a los niños para el futuro, fomentando la creatividad y la igualdad en todas las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Con estos esfuerzos, Cogiti espera construir un presente y futuro más inclusivo y equitativo en el mundo de la ingeniería.

Reflexionamos sobre el papel de la mujer en la ingeniería con Emilio Antonio López, decano de Cogiti y Patricia Berenguel Ingeniera Técnica Industrial y responsable del departamento de Mecánica Avanzada y Simulación de Cade Ingenieros S.L.:

“Ahora mismo la media de las mujeres ingenieras egresadas está en torno a un 30%, 29-30% de los titulados. Entonces hay una brecha de un 20% de mujeres que no se matriculan. En las escuelas de ingeniería. Esto ha venido mejorando en las últimas décadas... ... Porque estamos en un 24 o... y año a año sube, pero ligeramente. Entonces tenemos que hacer lo posible para que estas vocaciones en ingeniería salgan para adelante. Porque pensamos que la sociedad no se puede permitir el tener un talento y unas cualidades que tiene la mujer para no coger una ingeniería” explica Emilio.

¿Cuáles son las barreras más significativas que enfrentan las mujeres en la ingeniería a día de hoy?

Sobre las barreras más significativas que enfrentan las mujeres en la ingeniería, Emilio comentó: “En principio, es que no hay muchos referentes. Hace dos años hicimos un recorrido por 18 institutos de formación profesional de la provincia de Albacete, pasaron más de 4.000 alumnos, y la pregunta clave era... ¿Sabéis qué hace un médico? Todos sí. ¿Sabéis qué hace un abogado? Sí. ¿Y un ingeniero? Nadie levantaba la mano. Si tú no conoces una profesión, difícilmente te vas a interesar por ella”.

La ingeniería no es un trabajo ni de hombres ni de mujeres

Patricia Berenguel afirmó que la ingeniería no es un trabajo ni de hombres ni de mujeres: “La ingeniería para mí es un trabajo en el que tú estás continuamente desarrollando tu mente. Continuamente enfrentándote a nuevos retos, a nuevos proyectos, aprendiendo continuamente . Siempre entiendo la ayuda a los demás como algo mucho más directo con las personas, pero al final la ingeniería es lo que nos ha permitido ahora mismo llegar a la sociedad que somos y tener las comodidades de las que hoy en día disfrutamos. Y eso es gracias a la ingeniería”, explica Patricia.

“Yo nunca he encontrado barreras de género en mi trayectoria”

Patricia también compartió su experiencia personal: “Yo nunca he encontrado barreras de género en mi trayectoria. Ni cuando decidí estudiar Ingeniería, porque recibí el apoyo de mi entorno, ni cuando me enfrenté al ámbito laboral, porque no tuve ningún problema para encontrar trabajo, todo lo contrario. Desde esta asociación también intentamos promover este tipo de actividades para que se conozca lo que hace un ingeniero”.



Con estas iniciativas y reflexiones, Cogiti continúa su labor para promover la equidad de género en la ingeniería, buscando inspirar a futuras generaciones y asegurando que el talento de las mujeres sea plenamente reconocido y aprovechado en este campo.