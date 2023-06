La Feria taurina se viste con traje y corbata

Hay que procurar mantener la calma y serenidad en cualquier momento y ocasión. Igual que cuando un torero firma una notable faena y la abrocha con un espadazo en su sitio. Lo suyo es el doble trofeo. Dos orejas y todo el mundo de acuerdo. Ahora bien, dejarse llevar por el triunfalismo y pedir el rabo, o incluso el indulto de la res, es algo a todas luces excesivo. Pues bien, eso mismo debe hacerse a la hora de analizar los carteles de la Feria taurina de Albacete 2023.

El abono sigue la estructura del año pasado. Forma parecida y fondo distinto. Una primera mitad menos redonda y luego va incrementando su intensidad e interés para finalizar con un fin de semana de “grises” y cumplir de paso con la cuota de diversidad de encastes.

¿Qué ha cambiado para hacerla mucho más apetecible que la del año pasado?

Algo tan sencillo como es la inversión en los carteles. Y en los nombres que los componen. Todas las figuras están anunciadas en el serial, se ha contado con esos diestros que hacen subir un nivel el tono general de la Feria, y se deja de lado la fórmula de los desafíos ganaderos que no funcionaron el año pasado.

Podremos entrar en debates sobre si cambiar a un torero u otro, o esa ganadería por aquella, pero la parte mollar ha caído de pie en líneas generales. Dobletes de Sergio Serrano y Emilio de Justo. Tres carteles brillantes como son los de los días 13, 14 y 15 en cuanto a las figuras, con ese final los días 16 y 17 en fin de semana que invita a viajar a los aficionados toristas hasta la Feria de Albacete. El resto, sin ser tan redondos, mantienen un nivel medio. Las dos novilladas tienen el cupo de nombres locales (cuatro puestos). Y hagamos un inciso: Albacete mantiene dos novilladas con picadores, que son el futuro de la Fiesta. Y el mano a mano del día 9, con Caballero y Navalón, ilusiona a la afición albacetense. Y eso ya es tener mucho ganado.



El festejo de rejones cuenta con Ventura aunque repite Lea Vicens, razones de apoderamiento mediante, pese a no estar bien el año pasado. Y las otras dos corridas son las de los días 8 y 12. La primera cuenta con Serrano y Molina, locales, y una joven promesa triunfadora en Madrid como es Fernando Adrián. El 12 de septiembre reúne a Perera, Juan Leal y Ginés Marín. Aprobado que podía haber sido peor. La suma de todos los carteles hacen un serial notable que invita a adquirir el abono.



Ahora, hay que hablar de dos lunares que se mantienen del año pasado. El primero es el relativo al día 8 de septiembre. En la oferta de mejoras que presentó en su día la empresa Casas y Amador, se comprometió a que el primer día de la Feria tuviese un cartel del máximo interés. Si comparamos el cartel de este año con otros del abono, comprobaremos que no es de las combinaciones estrella. Es un compromiso adquirido por la UTE y lo suyo es cumplirlo. Y el segundo lunar es el relativo a la gala de presentación. No tiene sentido que se haga una puesta en escena que va a caballo -nunca mejor dicho- sentando en el evento a varios de los nombres propios del abono. Que minutos antes de que comience el acto se atienda a los medios de comunicación, y no se haga una rueda de prensa posterior una vez se conozcan los carteles para poder hacer preguntas.

Manuel Amador expuso durante la presentación que ha pedido que los medios puedan volver al callejón a trabajar porque considera y reconoce -en un gesto que le honra- que su labor es muy importante. Así, ayudaría mucho en esa tarea que se atendiese a los medios tras conocerse los carteles. La comunicación del siglo XXI es vital, sin duda.

En resumen, a la tercera va la vencida. Tras un primer año marcado por el COVID, y un segundo sin remate, la empresa le va cogiendo el aire a la Feria. El cambio de rumbo de este 2023, con inversión y poniendo toda la carne en el asador es una buena noticia porque eso es positivo para la plaza y su afición, pero sobre todo para la ciudad en conjunto. Ante un serial que vino en mangas de camisa el año anterior, con la ausencia de Simón Casas en la gala de este 2023, tenemos un ciclo que va vestido con traje y corbata. A expensas de ver la presentación de las ganaderías elegidas, Amador ha hecho unevidente esfuerzo y tiene la segunda prórroga como meta. O eso es lo que nos invitan a pensar estos carteles. Valor y al toro.