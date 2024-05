Fans de Melendi hacen cola 82 horas para estar en primera fila en Albacete

Este sábado, 25 de mayo, Melendi se presentará en el estadio José Copete de Albacete, con todas las entradas agotadas desde hace semanas. Y en los días previos a este gran concierto, llama la atención la historia de esta jóvenes; Isabel, una fan admiradora que desde el miércoles a las 10 de la mañana, junto a su madre y su amiga Paula, han estado haciendo cola para asegurarse un lugar en la primera fila.

Isabel nos cuenta que su madre es "la mayor fan" de Melendi y la acompaña cada tarde después del trabajo para apoyarla. Ambas están decididas a disfrutar juntas del concierto este sábado, junto con Paula, amiga de Isabel, quien se ha trasladado desde La Roda a Albacete para unirse a la fila.

No es la primera vez que hacen cola para ver a Melendi

No es la primera vez que estas jóvenes seguidoras se preparan con tanta anticipación para un concierto de Melendi. Ya han estado en otros eventos, como el concierto anterior en la Plaza de Toros de Albacete. Esta vez, cuentan con una furgoneta aparcada cerca del estadio que les sirve de apoyo logístico durante la espera.

¿Qué supone Melendi para ellas?

A pesar de las largas horas, Isabel y Paula aseguran que la espera vale la pena. "Para nosotras esto no es un esfuerzo, porque al final vamos a conseguir la primera fila, que es lo que queremos. Estar delante y verlo a él nos recompensa. Realmente, para mí esto no es un esfuerzo, porque me gusta", explican con entusiasmo.

La pasión por Melendi no es solo por su música, sino también por su historia de vida. Isabel nos comenta cómo la evolución personal del cantante la ha inspirado: "Para mí, su trayectoria de vida y el cambio que ha tenido personalmente es un ejemplo de superación. La gente se queda con el Melendi de antes, pero ha hecho mucha evolución. Poder estar delante es una forma de agradecerle las cosas que te ha enseñado".

Estas fans no son nuevas en esto de esperar en largas colas para ver a su ídolo. "Sí, hemos hecho cola bastantes veces. Quizás no siempre hemos sido las primeras porque hay otros grupos, pero estamos acostumbradas", dicen con una sonrisa.

Y así es como, Isabel y Paula, están convencidas de que las 82 horas de espera serán recompensadas con una experiencia inolvidable.