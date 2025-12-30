Una familia transforma la nostalgia de Colombia en la mejor decoración navideña de Albacete

La familia Quintero, residente en el barrio Medicina de Albacete, ha ganado el primer premio en el concurso de decoración de balcones, ventanas y calles, una iniciativa impulsada por El Corte Inglés con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete y la Federación de Vecinos de Albacete (FAVA). Su propuesta, cargada de trabajo manual y nostalgia por su Colombia natal, ha sido la más valorada por el jurado.

Unión familiar y recuerdo de Colombia

Para la familia, afincada en España desde hace 25 años, la Navidad es una época fundamental que les permite mantener vivas sus tradiciones. "La Navidad es una época muy importante para nosotros. Eso evoca familia, la nostalgia, el estar en nuestra tierra, yo soy de Colombia, unión familiar, gratitud", explica Olga, la matriarca de la familia. Esta celebración representa para ellos la unión con sus seres queridos y un momento para el agradecimiento.

La Navidad es la unión para con nuestros seres queridos y los amigos" Olga Familia Quintero, ganadora del concurso

Un proyecto artesanal para los niños

La decoración de este año ha tenido un protagonista claro: el nieto de Olga, de cuatro años. "Pusimos cosas bastante infantiles, osos, juguetes. Hicimos muchas cositas con goma eva, varios patrones, con cosas navideñas, pero sobre todo, es por él", comenta Olga. El proceso creativo comenzó a mitad de año e involucró a todos los miembros, convirtiéndose en un proyecto de integración familiar donde se utilizaron materiales reciclados.

La familia, compuesta por seis personas, se organiza para que cada uno aporte su granito de arena. Mientras Olga es la "manitas" que se encarga de dibujar, recortar e imprimir, su marido y su hijo Miguel son los responsables de instalar la decoración en la fachada de la vivienda, una tarea que, según reconocen, implica jugarse un poquito el tipo debido a la altura de la casa.

Un barrio volcado con la Navidad

Este año, el barrio Medicina ha vivido un "boom impresionante" de decoración navideña, un fenómeno que la familia ha recibido con entusiasmo. "A nosotros nos encanta salir por la calle, ver tantas luces y demás", afirma Miguel. Notan cómo la gente, especialmente los niños, se para a mirar, hacen fotos y disfrutan de la estampa, algo que a ellos les hace sentir "encantados".

Los niños, los padres, todos pasan por ahí y miran, hacen fotos" Olga

Aunque no esperaban ganar, la familia recibió la noticia con enorme sorpresa y alegría. Olga anima a otros vecinos a sumarse en el futuro: "Esperamos que los próximos años toda la gente se anime a seguir participando, o al menos, a poner su granito de arena para ver la ciudad bonita, llena de luces". Para ellos, este gesto "reconforta el alma" en una época de reconciliación familiar y alegría.

los premios se entregan este viernes

El concurso comenzó en 2020, un año en el que los balcones y terrazas de todo el mundo alcanzaron un protagonismo inesperado a causa de la pandemia. Desde entonces, El Corte Inglés de Albacete premia a las vecinas y vecinos que más se esfuerzan por llevar la luz de la Navidad hasta el último rincón de ciudad, valorándose especialmente las decoraciones en las que se utilizan materiales reciclados y sostenibles.

Tras semanas de visitas a todas las viviendas participantes, hoy el jurado hace público la lista de ganadores:

Primer Premio Categoría Individual:

Yesenia Quintero. C/ Mijo 40 (Barrio de Medicina, Albacete). Tarjeta Regalo El Corte Inglés de 500 euros.

Segundo Premio Categoría Individual:

Amelia Sáez. C/ Fuente del Charco 10. Aguas Nuevas (Albacete). Tarjeta Regalo El Corte Inglés de 250 euros.

Tercer Premio Categoría Individual:

Melinda Santiago C/ San Pablo 19. Albacete (Barrio El Pilar). Tarjeta Regalo El Corte Inglés de 150 euros.

Premio decoración grupal:

Pedanía de El Salobral. Tarjeta Regalo El Corte Inglés de 500 euros.

El próximo viernes 2 de Enero se hará un acto de entrega de premios a las 19h en el Mercado de Navidad de El Corte Inglés Albacete.

Segundo premio