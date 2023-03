Estos son los artistas y conciertos de la Feria de Albacete 2023

Durante el próximo mes de septiembre, del 7 al 16, y en el incomparable marco festivo de su Feria, Albacete disfrutará de una extensa e intensa programación musical en el que la cantidad, la calidad y la variedad van de la mano.

Más de cuarentaartistas y grupos nacionales conforman el cartel completo de ‘Viva 2023’ con icónicas figuras nacionales de la música como Ska-P, Viva Suecia, Vanesa Martín, SFDK, Mojinos Escozíos, Raule, Benito Kamelas, Mclan, Zoo, Second, Tropa do Carallo, Ojete Calor, Kaze, Paula Mattheus, etc.

Este espacio -amplio, cómodo y seguro- será de nuevo el marco ideal para gozar de tres festivales que traerán a nuestra ciudad los mejores sonidos del indie-pop y del rock en sus vertientes más poéticas y festivas.

Destacaremos la importante presencia de bandas albaceteñas en el cartel, con Shoda Monkas, Tyxano, The Niftys, Don Flúor, Fumarolas, Normal, Vuelo Fidji, Julia Martínez, Barrizal, Los Fabiolas, Psicodelic Chicha y Ostias tú.





CINCO CITAS GRATUITAS PARA QUE NADIE SE QUEDE SIN CONCIERTOS

Cinco de estas citas son gratuitas, para que nadie se quedé sin conciertos en su Feria. Todas ellas conforman una oferta variada, heterogénea y de calidad, pensada para todo tipo de públicos.

Se trata de una propuesta diversa, inclusiva y plural que ofrece un contenido de alto nivel musical y cultural al gran número de oriundos y foráneos que asisten a la Feria, poniendo en valor la música en directo nacional y local como uno de los contenidos principales de la Feria de Albacete2023.



TRES FESTIVALES: INDISPENSABLES, POETAS DEL ROCK Y LA REMONTADA

Tras los títulos de ‘Indispensables 6º edición’ (Viva Suecia + Ojete Calor + Second + Anora Kito + The Niftys + Don Flúor); ‘Poetas del Rock’ (Mclan + Los Fabiolas + Los Marañones + Psicodelic Chicha) y ‘La Remontada’ (Ska-p + Zoo + Tropa do Carallo + Zenner + Ostias tú), gozaremos de tres festivales en los que la calidad, emergencia y prestigio de los artistas y bandas confirmadas, se suman a la variedad musical de las propuestas festivaleras que, seguro, serán algunas de las citas más celebradas y bailadas de la programación de ‘Viva 2023’.



PROGRAMACIÓN VIVA 2023

-7 SEPT_Apertura recinto a partir de las 23.00h/ Con entrada gratuita/ EXTREMOPURO + TRIBUTO A FITO

-8 SEPT_Apertura recinto a partir de las 19.00h/ SFDK + KAZE + SHODA MONKAS + TYXANO

-9 SEPT_Apertura recinto a partir de las 18.00h/ FESTIVAL INDISPENSABLES:

VIVA SUECIA + OJETE CALOR + SECOND + ANORA KITO + THE NIFTYS + DON FLÚOR

-10 SEPT_Apertura recinto a partir de las 19.00h/ Con entrada gratuita/ MOJINOS ESCOZÍOS + FUMAROLAS

-11 SEPT_Apertura recinto a partir de las 20.00h/ Con entrada gratuita/ ARTISTA POR CONFIMAR + NORMAL + VUELO FIDJI

-12 SEPT_ Apertura recinto a partir de las 20.00h/ Con entrada gratuita/ RAULE + PAULA MATTHEUS + JULIA MARTÍNEZ

-13 SEPT_Apertura y conciertos a partir de las 22.00h/ Con entrada gratuita/ BENITO KAMELAS + BARRIZAL

-14 SEPT_Apertura recinto a partir de las 20.00H/ VANESA MARTÍN

-15 SEPT/ Apertura recinto a partir de las 19.30h/ FESTIVAL POETAS DEL ROCK:

MCLAN + LOS FABIOLAS + LOS MARAÑONES + PSICODELIC CHICHA



-16 SEPT/ Apertura recinto a partir de las 18.30h/ FESTIVAL LA REMONTADA:

SKA-P + ZOO + TROPA DO CARALLO + ZENNER + OSTIAS TÚ

CASETA JARDINILLOS FERIA 2023

Paralelamente, en la Caseta de los Jardinillos, serán Faemino y Cansado, The Waterboys, Pimpinela, Mocedades, El Kanka, Niña Pastori, Luz Casal, Los Chichos y la Orquesta Nuevo Versalles son los principales protagonistas durante la próxima Feria 2023.

Además, estarán acompañados por el incuestionable talento local de Atticusfinch y de Jairo de Remache.



PROGRAMACIÓN CASETA JARDINILLOS FERIA 2023

-8 SEPT_ Apertura recinto a partir de las 21.00H/ FAEMINO Y CANSANDO

-9 SEPT_ Apertura recinto a partir de las 20.30H/ THE WATERBOYS + ATTICUSFINCH

-10 SEPT_Apertura recinto a partir de las 21.00H/ PIMPINELA

-11 SEPT_Apertura recinto a partir de las 21.00H/ DÍA DEL MAYOR/ MOCEDADES

-12 SEPT_ Apertura recinto a partir de las 21.00H/ EL KANKA

-13 SEPT_ Apertura recinto a partir de las 21.00h/ DÍA DEL VECINO/ ORQUESTA NUEVO VERSALLES

-14 SEPT_ Apertura recinto a partir de las 21.00H/ NIÑA PASTORI

-15 SEPT_ Apertura recinto a partir de las 21.00H/ LUZ CASAL

-16 SEPT_ Apertura recinto a partir de las 21.00H/ LOS CHICHOS + JAIRO DE REMACHE

ENTRADAS YA A LA VENTA

Las entradas para todos los eventos de Viva 2023 y Caseta de los Jardinillos se pondrán a la venta el viernes, 24 de marzo, a las 14.00h, a través de ticketvip y globalentradas.