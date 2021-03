La estación de autobuses de Albacete mirará a la ciudad y abrirá nuevos espacios comerciales

La Estación de Autobuses será objeto de una ambiciosa remodelación después de 40 años de funcionamiento. Con la presencia del alcalde de Albacete, Vicente Casañ, el vicealcalde, Emilio Sáez, y el concejal de Movilidad Urbana, José González, se ha dado a conocer el proyecto para el que el Consistorio ha previsto una inversión de 750.000 euros.

Casañ ha reconocido que la terminal “no presenta el mejor de sus aspectos” y “no tiene el tráfico de autobuses y viajeros que tenía décadas atrás, pero sigue siendo una de nuestras puertas de entrada y como tal debemos empeñarnos en mejorarla”. Hay que recordar que la Estación de Autobuses fue construida por el Ministerio de Transportes en el año 1980, pero su gestión está encomendada al Ayuntamiento de Albacete, que se hace cargo de este edificio a través de la Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios (Emisalba).

Ya, a principios del año 2019 se licitó la redacción del proyecto técnico de la obra de reforma del edificio. “Es lo que los encontramos, un proyecto que consideramos que no era del todo completo porque sólo intervenía en el interior del inmueble y no abordaba la adecuación y mejora de los accesos, algo que este Equipo de Gobierno consideraba muy importante”, ha explicado Vicente Casañ, quien ha aclarado que en 2020 se encargó a la misma empresa que había hecho el proyecto anterior, DRS Arquitectos, que completase la actuación, “mejorando la integración del edificio en la ciudad y los accesos peatonales, tanto a la entrada principal como al patio de dársenas”. Será Emisalba quien saque a licitación las obras de remodelación interior y exterior de esta importante infraestructura, “una reforma del edificio y de sus accesos con la que perseguimos no solo mejorar la estética, sino volver a llenarlo de vida y que sus espacios alberguen de actividad comercial”.

Renovación exterior e interior para abrirla a la ciudad

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana, José González, ha sido el encargado de detallar las características técnicas y estéticas de la remodelación prevista que, una vez resulta su licitación, tendrá un periodo de ejecución de seis meses. Así, según González, en lo que se refiere a los espacios exteriores, se reformará la pavimentación y la estética actuales, pasando a ser una plaza de exclusivo uso peatonal, accesible, con arbolado y dotada de una naturaleza singular.

Las actuaciones se centrarán en la ejecución de pavimentos de adoquín gris como prolongación de la acera y de pavimento de adoquín negro como una alfombra central. En ella se instalará mobiliario consistente en bancos de hormigón, prestando especial atención a la iluminación led mediante luminarias empotradas en el suelo y también nuevo arbolado.

Otro de los puntos importantes será la colocación de unas esculturas que irán encaminadas a la mejora estética de la plaza, aportándole singularidad. “En concreto se instalarán cuatro cabezas de mujeres que simbolizan los cuatro puntos cardinales”, subrayó el concejal de Movilidad Urbana. Pero también se actuará en la fachada exterior, que se renovará en su totalidad, “abriendo nuevos huecos de escaparates y recubriéndola con un nuevo material”.

En el patio de dársenas está previsto demoler parte del muro en la calle Federico García Lorca para ser sustituido por un cerramiento de vidrio de seguridad, “y todo ello con el objetivo de transmitir que la Estación de Autobuses forma parte de la ciudad, de la vida del vecindario, y que no debe estar oculta tras un muro”. Precisamente, ese muro perimetral, en su parte interior, se revestirá mediante panel composite con subestructura de aluminio.

Pero hay más, porque se actuará en la pintura del techado, las cerchas de las dársenas, los pilares y la rotulación de los números de aparcamiento en los viales. Para ello se utilizará el color amarillo, relacionado con el transporte “para dar estilo a la actuación”, dijo el concejal de Movilidad Urbana, quien desveló que en las dársenas se plantean también bancos amarillos y la serigrafía de los números.

Por último, en los espacios interiores de la Estación de Autobuses, la actuación prevista consistirá en la renovación del pavimento del vestíbulo en resina epoxi, junto con una nueva distribución de los espacios mediante la colocación de mamparas de vídrio, renovación de la carpintería interior -tanto en los locales comerciales como en las áreas de oficinas de las empresas de transporte de viajeros-, mejora de la iluminación en el distribuidor y sustitución del mobiliario del vestíbulo, colocando nuevos bancos y una gran mesa para diversos usos en la lista de espera. “Lo que queremos, en sentido literal, es dar luz a la estación, ofreciendo a su vez nuevos espacios comerciales y abrirla a la ciudad”.

Dentro de ‘Albacete Green Energy’

Uno de los aspectos que más ha destacado Emilio Sáez es que las obras que se van a iniciar también están incardinadas en la estrategia de ciudad Albacete Green Energy, para convertir los fondos europeos Next Generation en una oportunidad de crecimiento verde y sostenible para Albacete, “pues contemplan la optimización de la eficiencia energética del edificio, renovando cerramientos laterales, añadiendo aislamiento térmico y acústico e instalando modernos sistemas de climatización”.

Para el vicealcalde albaceteño, “invertir en eficiencia energética e instalación de fuentes de energía limpia es invertir en un futuro más respetuoso con el medio ambiente y sostenible, pero también conlleva un importante ahorro, en este caso, para los recursos públicos”. Hay que señalar que actualmente, el 30% de la energía que consume la Estación de Autobuses procede de las placas fotovoltaicas instaladas en su cubierta, cuyo coste, unos 12.000 euros, ya ha sido amortizado en menos de tres años.

“Pero no nos conformamos, Emisalba ya está estudiando las diferentes líneas de subvenciones y ayudas europeas para financiar la instalación de más placas, tanto en el patio de dársenas de los autobuses como en el espacio libre del techado, con el objetivo de que el 100% de la energía que consume está infraestructura sea limpia y autogenerada; e incluso, que en un futuro a medio plazo los autobuses sean de tecnología híbrida y eléctrica y se abastezcan de la energía generada en la estación”, ha adelantado Emilio Sáez.

Así, según ha recalcado el vicealcalde, esta obra forma parte de la estrategia municipal que tiene en el punto de mira la consecución de una ciudad sostenible, y de ahí la apuesta por Albacete Green Energy, que está formada por 14 proyectos. “Esos proyectos tienen un punto en común, una apuesta de ciudad por la economía circular integral, obtener la máxima valorización de nuestros residuos sólidos urbanos, que, junto con la depuración de nuestras aguas residuales, nos permitirán obtener grandes beneficios mediante la generación de energía eléctrica renovable; gas natural a través de la generación de biogás; la reutilización de aguas tratadas y la generación de hidrógeno, gas licuado y abono ecológico”, ha agregado Emilio Sáez.