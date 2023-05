Esta tarde Ilus Ros ilustra tres obras maestras de Lorca en Librería Popular

Hoy en día todo es adaptable, un cómic, una obra de teatro, un poema. Todo se puede adaptar para bien o para mal. En este caso Ilu Ros, murciana de nacimiento, pero de corazón granadino, lo demuestra en su primera novela gráfica llamada -” Federico” (2021 editorial Lumen). Ahora en la tercera, vuelve con los lápices y atreviéndose esta vez con la trilogía de Federico García Lorca.

“Una trilogía Rural” contempla Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Tres obras imprescindibles en la cultura española. Librería Popular nos trae a la autora Ilu Ros para hablar de “Una trilogía Rural” donde ilustra las tres obras maestras del poeta granadino.

Ros nos trae una nueva manera, única y emocionante, de leer a García Lorca, por la aclamada autora de Federico. La tragedia de la pasión amorosa, las rivalidades familiares, la esterilidad, la represión sexual y la muerte son el hilo vertebrador de Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, las tres obras que conforman el ciclo por el que Federico García Lorca, que podrás disfrutar a las 19:00 en librería Popular, en la Calle Octavio Cuartero, 17.

El estilo de la autora hace que la lectura sea más amena y distendida, como ya hizo en la biografía de “Federico”. Y para todos aquellos que no se hayan leído o no hayan visto las obras de teatro Ilu ros lo pone fácil.

La editorial LUMEN ha publicado esta obra en una edición de lujo como su contenido. Algunas críticas:

«Si [Federico] ya fue un éxito, dada la calidad del producto lograda, su belleza y el gusto con el que se devora, lo será también su nueva entrega creativa. [...] Adentrarse en el universo de Federico García Lorca, ¡palabras mayores!, no es un reto cualquiera». Antonio Arco, La Verdad

«La dibujante ha adaptado su mirada y su paleta de colores al ambiente y la atmósfera de cada creación: la tragedia amorosa de una boda, la claustrofobia de una mujer estéril y el autoritarismo violento de madre encerrada con sus hijas». Manuel Sollo, Biblioteca Pública (RTVE)

«Una artista que está llevando la ilustración a sus niveles más altos». Andreu Buenafuente

«La murciana fusiona texto y dibujo, algo grotesco pero lleno de color, en una composición vibrante que nos arrastra tanto como la magnética personalidad de Federico y de todos sus personajes». María Serrano, El Debate





MAÑANA, 26 DE MAYO, DÍA DEL ORGULLO FRIKI





A continuación, os mostramos la forma mágica con la que un lector vive este día del orgullo friki y que con sorpresa y admiración hemos recibido en la redacción de Cope Albacete:

"Llegar a Librería Popular, mañana viernes y encontrarte el descuento de 5% en novelas gráficas, manga y ciencia ficción no tiene precio, tanto que encontrarás material de todo tipo, como la novela gráfica “Contrato con Dios” de Will Eisner y podrás disfrutar de esa lectura que te da y te hace sentir tan bien, aparte me lleve “Las Crónicas de Dune” de Frank Herbert que tengo que tener material para este verano que luego llegas a la playa y no tienes nada para leer y las arenas de Arrakis será lo mejor para pasar el calor.

Aquí no acaba la cosa como vieron que me había llevado material “friki” el dependiente me recomendó que fuera el sábado que habría muchas sorpresas.

Allí que acudí el sábado 27 un día antes de las votaciones sobre las 18.30 la librería Popular está repleta de superhéroes y personajes mangas, algunos vestidos de samuráis con orejas de conejo, según le pregunté al chaval que de que iba disfrazado me dijo que de Usagui Yogimbo. Me acerque al mostrador y pregunte por el personaje y así que cayo otro comic más.

Todo el mundo que estaba disfrazado se llevaba un obsequio, cosa que me dio envidia, yo quería llevarme algo por disfrazarme.

Al rato de estar allí empezó “El reto Kahoot!” una especie de Trivial sobre el mundo de frikismo, donde intente participar, pero al llegar a las preguntas sobre Harry Potter me eliminaron, nunca he sido de la franquicia “Potter”. Aun así, tres se llevaron un regalo. Mientras en la librería Popular era una fiesta digna de gente disfrazada y pasándoselo bien, otro grupo presentaba sus dibujos para el concurso Fan art, dibujos de todos los estilos, manga, cartoon, europeo. Tanto talento en un evento tan bien organizado como solo Librería Popular puede organizar", por J.L.P.