Encomiable labor de la plantilla de Valoriza Servicios Medioambientales en Albacete

En este mes que llevamos de Alarma y confinamiento, mientras la mayoría de la ciudadanía ayuda a que acabe esta pandemia quedándose en casa, hay otras personas que tienen que estar en primera línea como sanitarios, fuerzas de seguridad o, en este caso, de limpieza.

Ahí están cada día los 245 trabajadores de Valoriza Servicios Medioambientales que en este último mes han tenido que reorganizar su trabajo para poder atender la tarea de desinfección viaria que están llevando a cabo.

Carlos Rubio, jefe de Servicio de Valoriza, nos ha explicado en una entrevista cómo se está llevando a cabo esta labor en la que estos efectivos "que lo están dando todo en todos los turnos" se han dividido en 15 grupos de trabajo para poder llegar a todos los lugares en los que es precisa su intervención: entorno de centros sanitarios, residencias, supermercados o polígonos industriales.

Rubio nos ha explicado en esta entrevista que no se ha descuidado en ningún caso la limpieza viaria, aunque determinadas labores se han tenido que dejar "porque levantan mucho polvo y no son adecuadas para este momento", cambiando por otras como por ejemplo atender la recogida de basuras en las urbanizaciones de parcelas que han visto incrementar el número de habitantes "ya que parece que hay gente que ha elegido pasar el confinamiento allí".

El responsable de Valoriza Servicios Medioambientales también nos ha hecho varias recomendaciones, como que no descuidemos la recogida de los excrementos caninos "algunos piensan -explica- que si no se les ve no hay que recoger" y otro aspecto es el de la forma que mucha gente tiene de deshacerse de los guantes y mascarillas, que arrojan directamente al suelo y no a la basura o papeleras.

Valoriza y ADECA

La Asociación de Empresarios de Campollano ADECA tiene claro que el COVID-19 no frenará la labor y compromiso que tiene con la ciudad de Albacete en este 2020 en el que cumple cuarenta años de vida.

Hoy en concreto ADECA quiere agradecer la importante labor que está haciendo el patrocinador del mes de abril de ese 40 aniversario de ADECA que es Valoriza Medioambiente. Ellos están desarrollando una gran labor de desinfección de calles y lugares públicos de la ciudad de Albacete, así como de las zonas industriales con el objetivo de evitar focos de contagio, salvaguardar la protección de la ciudadanía y combatir al virus.

En estos momentos tan difíciles cualquier pequeño gesto marca diferencias y, sin duda, la labor de Valoriza Medioambiente está suponiendo un valor diferencial para toda la ciudad.

Valoriza está realizando actuaciones diarias en los puntos clave para la ciudadanía: farmacias, supermercados y residencias de mayores. Además, de actuación doble diaria en centros de salud, policía nacional, policía local, guardia civil, hospitales privados y pabellones habilitados para personas sin techo.