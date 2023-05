Emilio Sáez: “El señor Serrano está haciendo la campaña más sucia de la historia”

Seguimos con la ronda de entrevistas a los candidatos que concurren a las elecciones municipales del 28 de mayo. En esta ocasión, ponemos la mirada en el partido socialista, con Emilio Sáez a la cabeza, actual alcalde de Albacete y candidato por el PSOE a la alcaldía.

Entre sus principales propuestas para este 28-M está completar la peatonalización del centro, poner en marcha el Museo de Arte y el pabellón Albacete Arena, crear vivienda pública, desdoblar el puente de Campollano y seguir trabajando para que el Puerto Seco sea una realidad lo antes posible, unas medidas que cumplirá al 100 % porque "la ciudad está más viva que nunca, pero su futuro es todavía muy prometedor”.

¿Quién es y a que se dedica Emilio Sáez?

Emilio Sáez es un político destacado en la ciudad de Albacete y actual candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con una larga trayectoria en la política local y un enfoque claro en el progreso de la ciudad, Sáez se ha convertido en un respetado y comprometido con el bienestar de los ciudadanos albaceteños.

En su dilatada carrera fue vicepresidente del CERMI entre 1998 y 2002 y secretario de organización de COCEMFE entre 2002 y 2008, además de presidente de COCEMFE Castilla-La Mancha y cofundador y presidente de AMIAB hasta 2008. Fue responsable en la ONU de las personas con discapacidad de la zona europea.

Su mayor éxito como deportista fue el subcampeonato del mundo en eslalon en silla de ruedas en Stoke Mandeville (Reino Unido) además de haber participado en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992.

Nacido y criado en Albacete, Emilio Sáez alcalde tiene una profunda comprensión de las necesidades y los desafíos de la ciudad. Su conexión personal con el lugar y su gente le han permitido desarrollar una visión integral para el futuro de Albacete, centrándose en el crecimiento económico, la calidad de vida y el fortalecimiento de la comunidad.

Audio





Los juzgados y las insinuaciones se han colado de lleno en esta campaña electoral. A raíz de esto, surge la siguiente pregunta:

¿Cree que la polémica por la filtración en las oposiciones de la Policía Local le repercutirá negativamente este 28-M?

“No, no lo creo. La ciudadanía es bastante más inteligente de lo que algunos partidos se piensan. Lo que no puede ser es que algo que ha sido archivado por la fiscalía, porque no hay indicios de delitos es seguir estirando el chicle, aunque ya no tenga sabor. Creo que eso es un error, pensar que la ciudadanía te va a comprar una mentira que contándola mil veces se hará verdad”, explica. Sáez insiste en que los ciudadanos se merecen políticas reales, y candidatos que ofrezcan propuestas a los albacetenses y no reproches entre partido políticos.





¿Por qué necesita Emilio Sáez una segunda legislatura como alcalde de Albacete?

El alcalde pone de relieve los numerosos proyectos que se has realizado en dos años y nos invita a imaginar lo mucho que se podría hacer 4 años, “tenemos el proyecto en la cabeza y si tenemos la confianza de la ciudadanía, lo vamos a llevar a buen puerto”, expresa.

Y cuando le preguntamos por el balance de esta legislatura, tenemos que mencionar un proyecto clave: la peatonalización. “Hicimos un proyecto importante para la ciudad, y este momento Albacete no solo brilla con luz propia, sino que tiene un dinamismo comercial, hostelero, empresarial, turístico y de oportunidades, mucho mayor. La peatonalización es un eje tractor...” explica Sáez.





¿Qué errores ha cometido este gobierno y qué no repetiría Emilio Sáez?

El actual alcalde nos confiesa que en ocasiones confió en las personas que no debería, pero volvería a tomar las mismas decisiones que ha tomado en beneficio de la ciudad de Albacete, “haría de nuevo gran parte de las cosas que hemos hecho, a las claras esta que la ciudad está mucho mejor y más viva, y sobre todo creando mucho más empleo" expresa.





Y en cuanto a las posibles alianzas de cara al 28-M y teniendo en cuenta que Ciudadanos ha cambiado de cabeza de cartel e incluso la nueva candidata a la alcaldía de la formación naranja le ha acusado de corrupto. ¿Pactaría en caso de que fuera necesario para obtener la alcaldía?

“Yo creo que ella sola se retrata con eso tipo de acusaciones con algo que esta archivado con la fiscalía, tendrá que justificar esa afirmación en los juzgados. Mi relación con Ciudadanos ha sido buena, sobre todo con los concejales que se han mantenido en gobierno en estos 4 años. Yo puedo decir que he cumplido el 100% lo que pacte en mi programa. Yo he dicho que en esta campaña no iba a criticar a ningún partido, ni iba a entrar a criticar a ningún candidato. Tengo la misma posibilidad que puede tener el señor Serrano y a mis manos llegan informaciones de cuando él era alcalde y podría perfectamente hacer la misma estrategia y buscar en su basura, pero Albacete no gana con eso” matiza Emilio.

Y añade que si hace esas afirmaciones es porque tiene pruebas, pero en ningún momento entrará al juego político con el resto de candidatos a la alcaldía, porque ni Albacete, ni los ciudadanos ganas con ese tipo de políticas... “La suciedad se la dejo al señor Serrano, que está haciendo la peor campaña que se podía hacer en esta ciudad”, manifiesta.

Así pide el voto el actual alcalde de Albacete y candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, a nuestros oyentes:

Vídeo