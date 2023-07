Emilio Sáez, candidato al Senado por el PSOE: “Esperaba seguir siendo alcalde”

La campaña electoral de cara a las elecciones generales del 23 de julio afronta su recta final.

Hoy hablamos con Emilio Sáez, cabeza de lista al Congreso por el PSOE en Albacete, para hablar de las propuestas de la formación liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de infraestructuras y otros asuntos importantes para Albacete y la Comunidad Autónoma.

¿Cómo está llevando esta campaña electoral? ¿Cómo afronta este nuevo reto político, en mitad de unas elecciones de peso, y no exentas de polémica, como es este 23J?

“La estamos llevando bien, soportando este calor intenso. Intentando trasladar las políticas y los logros que este Gobierno ha desarrollado en estos años”, explica Sáez.





¿Cree que todo lo que ha sucedido con Sánchez ha afectado al PSOE de toda España, y en su caso, en las elecciones del pasado 28 de mayo ?

“Nosotros no perdimos las elecciones del 28M, las ganaron otros. La gente reconoció el trabajo que, en mi caso, había realizado como alcalde. Nos sorprendió que el Partido Popular sacase los apoyos que sacó en Albacete, y eso es claramente, por un agente externo, que influyó en ese proceso electoral”, expone.





¿Qué cree que va a pasar en Castilla- La Mancha, Sánchez se llevará tantos votos como García-Page el pasado 28-M o, por el contrario, quienes votaron a García-Page ahora tomarán otra decisión?



“Yo creo que son elecciones totalmente distintas, no se miden de la misma manera, no es lo mismo votar a un alcalde o un presidente autonómico, que a nivel nacional”. Y añade, “de lo que se trata es de pedir el voto útil y que la gente sepa qué es lo que interesa y en esa estrategia estamos. A mí me encantaría poder repetir el mismo apoyo electoral que el que yo tuve en la ciudad de Albacete, porque eso aseguraría dos diputados para el partido socialista”.





Nunca antes había sido diputado nacional. ¿Se esperaba encabezar la lista al congreso por Albacete?

“No. No me lo esperaba porque esperaba seguir siendo alcalde. Pero una vez que se produce esta situación, el Presidente del Gobierno valoró que aquellos alcaldes que habían perdido la alcaldía de una forma injusta podrían optar a liderar las listas al Congreso. Me hace mucha ilusión, es muy importante poder estar en el Congreso porque allí es donde se despacha todo y donde está la legislación más importante del país” expone.





A veces, nos cuesta entender precisamente el papel o la importancia de tener representación en Congreso y Senado. Pongamos algún ejemplo. Cuando era alcalde de Albacete, ¿qué iniciativas se han desarrollado de la mano del Gobierno de España?

“Yo recuerdo infraestructuras como la A-32, cundo planteamos que esta tuviera partida presupuestaria. Nos costó mucho convencer al Secretario del Estado. Es muy importante que las administraciones vayamos de la mano para exigir eso proyectos de ciudad. Como, por ejemplo; el tercer carril de La Roda, la estrategia hídrica de defensa del agua, sector primario...” explica.





¿Qué medida sería la primera que llevaría al Senado ?

“Yo creo que la A-32 es fundamental, así como el tercer carril de La Roda, y ofrece las bondades de Albacete para que se instalen cuantas más energías renovables, mejor”, manifiesta Emilio Sáez.





Puedes escuchar la entrevista completa, a continuación:

