Consignados 157,8 millones de € para garantizar servicios y facilitar el progreso de la capital

El Equipo de Gobierno del ayuntamiento de Albacete ha presentado el Presupuesto para 2020 que asciende a 157.802.776 euros, cerca de 4 millones de euros más sobre el que se aprobó en 2019.

El alcalde, Vicente Casañ, y el vicealcalde, Emilio Sáez, junto a la concejala de Hacienda, María José López, han hecho hoy público el documento.

El Presupuesto es 3.984.205 euros superior al del ejercicio pasado, un 2,56% más, “un aumento prudente”, siendo la responsabilidad, eficiencia y ambición los ejes fundamentales de estas cuentas.

Sobre los ingresos, el alcalde ha recalcado que los impuestos y tributos municipales no se han subido, por tanto, se mantienen en los mismos tipos que tenían en 2019. “No habrá, por tanto, mayor presión fiscal por parte de este Ayuntamiento, nos comprometimos a ello y así lo hemos hecho”, ha recalcado el regidor municipal.

Una Plan de Inversiones de 12,6 millones de euros

Respecto a las inversiones, el alcalde ha explicado que el plan proyectado alcanza los 12,6 millones de euros (12.644.808 euros) y ha entrado a detallar algunas de las actuaciones previstas.

Entre otras, el Instituto Municipal de Deportes acometerá un ‘plan de choque’ en las instalaciones deportivas dotado con 1,4 millones de euros, “nuestros pabellones deportivos, nuestras piscinas, no han tenido la conservación debida estos últimos años. Nuestro propósito es que el IMD vuelva a ser la joya de la corona que fue, ya estamos cambiando el pavimento de las pistas de atletismo y en breve cambiaremos el césped artificial de los campos de fútbol aledaños al Carlos Belmonte, son solo dos de las obras que se han previsto”.

El Plan de Inversiones consigna además un millón de euros para iniciar la remodelación de las calles del Centro, el eje Marqués de Molins, Paseo de la Libertad, sobre cuyo uso público se ha abierto un debate a través de la Mesa de la Movilidad.

El programa EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible) se lleva una buena parte de las inversiones, 1,1 millones de euros: “recordemos que Europa aporta el 80% de este programa, pero el resto se sufraga a través del Presupuesto Municipal. En este 2020 las máquinas empezarán a trabajar en dos de los grandes proyectos que contempla EDUSI, el Centro de Autonomía Personal de la calle Lepanto y la rehabilitación de la comisaría de Simón Abril. Aquí hemos cumplido otro de los puntos del Pacto de Gobierno, al dar un uso cultural a este edificio y no administrativo”.

En Campollano hay una partida de 350.000 euros que se destinará a la remodelación de la Avenida Autovía, para cumplir con el compromiso adquirido con la Asociación de Empresarios de Campollano. Los polígonos industriales dispondrán además de un plan de mejora dotado con otros 100.000 euros.

En el Cementerio Municipal la inversión prevista es de 545.000 euros, entre la construcción de nuevos nichos y la compra de un horno crematorio nuevo, pues el actual ha dado muchos problemas. También para la renovación del parque móvil municipal se prevé una inversión de 320.000 euros.

Techo de gasto e ingresos

“Nos hubiese gustado ser más ambiciosos, pero el hecho de que en el 2018 el anterior equipo de gobierno no cumpliese con la regla de gasto, nos impuso un plan de estabilidad financiera en los ejercicios 2019 y 2020 que este Equipo de Gobierno por responsabilidad y prudencia debe cumplir”, ha explicado el alcalde.

Eneste sentido, la concejala de Hacienda ha detallado cómo entre el año 2016 y 2018 las inversiones reales del Ayuntamiento de Albacete fueron de 14,3 millones de euros, casi la misma cantidad que se destinó a inversiones en 2019 (14 millones de euros), -“será por aquello de ser año electoral”, apostilló la edil-, pero lo cierto es que esta cantidad ha limitado las inversiones en este 2020.

Los ingresos corrientes ascienden a 145,1 millones de euros. Por impuestos directos, incluyendo aquí las transferencias que hace el Estado de parte del IRPF, y tributos municipales como el IBI, se ingresarán 68,5 millones de euros. El ingreso por Plusvalía sube en 1,2 millones, pero no porque haya habido un aumento de este tributo, sino por lo que se prevé recibir en liquidaciones a la vista de las que ha habido en 2019, “al haberse desplazado en el tiempo la presentación del presupuesto, trabajamos ya sobre liquidaciones definitivas, no estimaciones”, ha recalcado.

Por impuestos indirectos, donde se computan las transferencias del Estado de impuestos estatales, como el IVA, y tributos municipales, como el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), se prevé ingresar 7,3 millones de euros.

La concejala de Hacienda ha explicado que tanto en el ICIO, como en el Impuesto de Actividades Económicas, se prevé ingresar algo más a través de las actas de inspección, en concreto, 50.000 euros más en el ICIO y 60.000 euros en el IAE. Maria José López ha recalcado que no es que el Ayuntamiento de Albacete vaya a realizar una actuación inspectora más intensiva de lo que es habitual en otros ayuntamientos, sino que lo que se va a llevar a cabo es la revisión de los expedientes de años anteriores en los que apenas hubo actividad inspectora y, en consecuencia se produjo un retraso en la misma.

El capítulo III, el relativo a las tasas y otros ingresos, asciende a 28,6 millones de euros, algo menos que el año pasado. En este apartado destaca la previsión de ingresos de 605.000 euros en el capítulo de sanciones. Sobre esta cuestión, la concejala ha explicado que igual que en el caso anterior no es que vaya a haber una mayor actuación inspectora, sino que se tramitarán los expedientes sancionadores iniciados en años anteriores pero que no han sido concluidos. En este apartado se recogen las sanciones de la Ordenanza Civica, con supuestos tales como miccionar en la calle o no recoger los excrementos de las mascotas, o vulnerar la Ley de Seguridad Ciudadana en supuestos como el consumo o posesión de estupefacientes o alteración del orden público. “Es de justicia social que toda aquella acción que sea merecedora del reproche social sea sancionada”, ha recalcado la edil.

Los ingresos se completan con los 38,6 millones de euros que transferirán entre el Estado a través del Fondo Complementario de Financiación y la Junta de Comunidades, este capítulo aumenta en 1,3 millones de euros; y con los ingresos patrimoniales que ascienden a 1,8 millones, de los que 830.000 euros son remanentes que Gestalba, el organismo gestor de cobro de tributos, devolverá al Ayuntamiento. La concejala de Hacienda ha explicado que esta devolución ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por el vicealcalde y que han repercutido no solo en el Ayuntamiento de Albacete, sino en los del resto de la provincia.

El alcalde ha concluido su intervención tendiendo la mano al Partido Popular y a Unidas Podemos, también a VOX, para que igual que hicieran el PSOE y Ciudadanos cuando estaban en la oposición muestren una actitud abierta a la negociación, con el ánimo de sacar adelante este documento presupuestario con el mayor consenso posible.

En el proceso de búsqueda de ese posible consenso con el resto de formaciones políticas, tal y como ha precisado el vicealcalde de Albacete, Emilio Sáez, “lo que no va a hacer este Equipo de Gobierno es hacernos trampas al solitario”, en alusión a la práctica por la que se guio el anterior ejecutivo municipal, que incorporaba las enmiendas de otros grupos políticos municipales a los presupuestos, pero no habilitaba crédito para ejecutarlas.