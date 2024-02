Belén, talento emergente de 22 años, ilumina el Festival de Circo para ciegos con su debut único

Ir al teatro a ver una un espectáculo, asistir al concierto de un artista que te gusta, ver una película en el cine… A la mayoría, estas actividades parecen algo normal, accesible o, al menos, posible. Pero para un grupo de gente no es así. Las personas con alguna discapacidad, por ejemplo sordas o con problemas de visibilidad, no pueden asistir a estos eventos. No porque no quieran, sino porque no se les ofrece una forma de hacerlo adecuada a sus necesidades. En España, más de 1.200.000 personas sufren de algún problema de audición y más de 1 millón y medio tienen problemas de visión.

Desde hace unos años se trabaja para mejorar la accesibilidad a la cultura de las personas con discapacidad. Y una buena muestra de ello, lo encontraremos esta tarde en el Teatro Circo de la capital, donde más de 30personas ciegas podrán disfrutar del Festival Internacional de Circo.

Belén será la encargada interpretar este espectáculo a personas ciegas

Belén Moreno Regaña, estudiante de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, en el marco de una investigación académica para su Trabajo de Fin de Grado, llevará a cabo este jueves, a las 20:00 horas, en el Teatro Circo, una audiodescripción para las Artes Circenses. Se trata del primer documento académico que aborda el tema de la incorporación de las personas ciegas al Circo como igualmente se han incorporado a otras actividades del mundo de la Cultura.

Para ello, se cuenta con la colaboración de la Organización Nacional de Ciegos en Albacete – ONCE-. Se han reservado 70 butacas, de ellas, aproximadamente, serán 30 para personas ciegas y el resto para sus acompañantes.

Cada una de las personas ciegas contará con unos auriculares conectados a receptores de radiotransmisión y al otro lado de la señal Belén Moreno Regaña describirá lo que suceda en el esenario con un guión previo, pero adaptándolo en cada momento. Los guiones de cada disciplina han sido elaborados previa consulta personal con el artista. Esto es fundamental a la hora de describir los aspectos técnicos y traducir su visión de la manera más cercana posible.

Belén ha compartido con nosotros sus notas previas con las que se está preparando el guión para el espectáculo de esta tarde.





PASEO ESCÉNICO O VISITA TÁCTIL

Antes de la función, a las 17:30 horas, se ha citado a los participantes para que interactúen con los aparatos de las diversas disciplinas que participarán en el espectáculo.

Asistirán 37 personas, de ellas la mitad son invidentes y la otra mitad, sus acompañantes. Todos los artistas permiten el acceso a los adiferentes aparatos y algunos de ellos presentarán personalmente su disciplina.

COLABORACIÓN. LE CIRQUE D’HIVER DE PARIS.

Belén Moreno Regaña ha trabajado durante dos meses en el Cirque d’Hiver de Paris. Este circo estable comienza su temporada en octubre y la finaliza en marzo. La colaboración se ha centrado en un supuesto teórico de esta experiencia y contando con la colaboración del Festival Internacional de Circo de Albacete para llevar a cabo el supuesto práctico.