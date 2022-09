La Feria 2022 ha sido histórica con 3,1 millones de visitantes, un 25% más que la de 2019

“Hemos podido celebrar la mejor Feria de la historia”, han sido las primeras palabras de Emilio Sáez, alcalde de Albacete, al hacer una valoración de la Feria 2022, la Feria del Reencuentro, “lo digo con humildad, después de ver los datos que arroja, la amplia programación de actividades que hemos podido celebrar y la alta participación vecinal y de visitantes de otras tierras que han querido acompañarnos”.

El alcalde ha iniciado su exposición ofreciendo la cifra estimada de visitantes al Recinto Ferial entre el 7 y el 17 de septiembre, un total de 3.119.332 personas, un 25% más que en 2019, y a continuación ha tenido palabras de gratitud para todas las personas que han trabajado y han hecho posible esta Feria 2022, atendiendo los servicios de restauración y hostelería, en el servicio de limpieza y en el dispositivo de seguridad.

“Estamos ante una Feria, que es de interés turístico internacional, que ha registrado un récord de visitas, pero que además ha sido tranquila, porque pese a la alta concentración de personas en un espacio que es reducido, no hemos tenido grandes problemas de seguridad”, ha reflexionado el alcalde, que ha tenido palabras de reconocimiento para los servicios municipales implicados, empresas de vigilancia privadas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y Servicio de Extinción de Incendios, así como el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Cruz Roja y el apoyo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

En su comparecencia ha estado acompañado del vicealcalde y concejal de Cultura y Feria, Vicente Casañ; la concejala de Seguridad, María José López, y el concejal de Sostenibilidad, Julián Ramón, así como los máximos responsables de la Policía Local, su intendente jefe, Pascual Martínez; el jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Ismael Pérez; y el jefe de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, Jesús Caulín.

Emilio Sáez ha ofrecido algunos datos que respaldan la percepción de seguridad, tales como la cuestión del botellón, que en años anteriores generaba problemas con concentración de miles de personas en la explanada de la Plaza de Toros y que, en esta edición ferial, la segunda en la que no se autorizaba el botellón, no ha generado grandes problemas. Han sido 72 las actas de denuncia levantadas por esta práctica, una cifra mínima considerando la gran afluencia de personas que se ha registrado. “Entendíamos que la población joven debía disfrutar de la Feria en el Recinto Ferial y se ha conseguido”, ha recalcado.

En el balance policial, ha informado el alcalde que han sido 15 los casos en los que se ha activado el protocolo diseñado frente a los ‘pinchazos’, de los que han resultado 9 denuncias. No obstante, en ningún caso ha habido resultados tóxicos positivos en las analíticas, por tanto, ha lamentado el alcalde “han sido bromas macabras de chicos que no entienden que el Recinto Ferial es un espacio de convivencia y que deben dejar tranquilas a las mujeres, divirtiéndose por igual; nos gustaría denunciar públicamente estos casos porque no son de recibo en la sociedad en la que vivimos”.

Por el contrario, ha valorado positivamente el descenso en un 16% de los atestados penales; en un 28% de las denuncias emanadas de los controles de alcoholemia y en un 5% de los accidentes de tráfico. En este punto, Emilio Sáez ha destacado el uso del autobús público para asistir al Recinto Ferial, con 72.477 viajeros transportados en las líneas de Feria.

La Feria en los barrios

El alcalde ha subrayado el éxito de otra iniciativa que en septiembre del pasado año, aunque no se celebró la Feria, se puso en marcha por primera vez y que este 2022 ha tenido una gran acogida y excelente respuesta de público, como es ‘La Feria en tu barrio’, con programación en cuatro puntos distintos de la ciudad y conciertos gratuitos que han tenido una gran respuesta.

“Solo entre OBK, Marwan y Capullo de Jerez, fueron 8.000 las personas que disfrutaron y casi 4.000 niños y niñas han disfrutado de las actividades de la feria infantil en los barrios y otros 3.000 de los hinchables del Parque Abelardo Sánchez, unos datos que demuestran a las claras que ‘La Feria en tu barrio’ ha venido para quedarse, porque además estas actividades han repercutido en los negocios de estos barrios durante estos días de Feria y para el Ayuntamiento eso es importante”, ha argumentado Emilio Sáez.

En cuanto a los actos con más participación, el alcalde ha destacado la Cabalgata de Apertura del día 7, con 15.000 participantes y 130.000 personas en el público; la Ofrenda de Flores a la Virgen que congregó a unas 20.000 personas o el traslado de la Virgen al Ayuntamiento con 8.000 personas asistentes, el mismo número que se concentró en el concierto piromusical de la Banda Sinfónica Municipal, cuyo implicación en esta Feria ha sido valorada por el alcalde, que ha destacado el 109º Festival Internacional de Bandas que coordinan, con la participación de bandas de Bélgica y Portugal, y cuyos conciertos han reunido a 2.200 personas.

La Feria Deportiva, también ha destacado el alcalde, ha tenido una notable respuesta con 41 actividades deportivas ofertadas y 3.000 participantes en las competiciones, que han congregado a un público masivo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un dispositivo de limpieza extraordinario

“La limpieza ha sido uno de los éxitos importantes de esta Feria”, ha continuado el alcalde en su valoración, quien ha destacado que además de los 230 trabajadores y trabajadoras que tiene el servicio de limpieza y recogida de residuos ordinario, para la ciudad, durante esta Feria se contratan como refuerzo en torno a 110 personas, que permiten la recogida de residuos que se concentran en el Recinto Ferial, los Ejidos y el Paseo, y la limpieza de esta zona, donde se han invertido en torno a 1.500 jornadas de trabajo. Además, ha sido necesario instalar 200 contenedores y 300 papeleras; junto con cabinas y evacuatorios (en total, 273 puntos).

En total, este año, entre el 7 y el 18 de septiembre, se han recogido 363.920 kilos de residuos solo en el Recinto Ferial y su entorno, un 5% más que en la Feria de 2019; mientras que en el conjunto de la ciudad han sido 2,2 millones de residuos los recogidos.

Revulsivo económico

“Desde el Ayuntamiento de Albacete coincidimos con la Confederación de Empresarios, que valora el volumen de negocio que se mueve en nuestra Feria en torno a los 100 millones de euros y una contratación de personal superior a las 5.000 personas”, ha subrayado Vicente Casañ, que ha agradecido a todos los servicios municipales y concejalías que se ven implicadas en la Feria de Albacete, así como al resto de administraciones.

“Esta ha sido una Feria de récord, podemos decirlo sin grandilocuencia, porque lo ha sido y este ha sido un éxito colectivo de toda la ciudad”, ha recalcado Casañ, que ha valorado especialmente la extensión de la Feria a los barrios de la ciudad, los cambios introducidos en la Cabalgata y el buen nivel de consumo que significa un revulsivo para la hostelería y el comercio local, “esta es una gran Feria, claro que aún hay margen de mejora, a nivel organizativo, y en ello trabajaremos desde ya”, ha concluido.

Una Feria Taurina y una amplia oferta cultural, con excelente acogida

El vicealcalde y concejal de Cultura y Feria, por su parte, ha ofrecido datos de la respuesta del público a la programación ofertada, con especial hincapié en la Feria Taurina y la programación de conciertos.

Así, Vicente Casañ ha destacado que en esta Feria Taurina hubo un día de lleno en la plaza de toros, con unas 10.000 personas asistentes; y otras cuatro tardes de toros en las que se registró un lleno de ¾ de la plaza de toros. En el apartado artístico, ha valorado la apertura de 11 Puertas Grandes, un número importante que avala su nivel, “tanto por asistencia de público, como por éxito artístico”.

Las vaquillas populares también han tenido una gran respuesta de público, ha destacado Casañ, quien ha detallado que los días 8, 9, 15, 16 y 17 la plaza casi se llenó.

La música ha estado muy presente, en distintos escenarios. En el Recinto Viva, han sido 27.467 las personas que han disfrutado de la amplia oferta musical, con conciertos gratuitos varios días de la Feria; también en el Estadio ‘José Copete’ se celebró el concierto de Dani Martín, con aforo completo y más de 8.300 personas asistentes; en la Caseta de los Jardinillos han sido 8.988 las personas que han pasado por los espectáculos musicales que se han ofrecido y por la nueva zona de la verbena popular, denominada ‘Bailadero’, otras 15.000 personas.

Ha continuado el vicealcalde ofreciendo otros datos, como la asistencia de unas 3.400 personas a la Muestra Internacional de Folklore que se ha celebrado en el Parque de Abelardo Sánchez; los cerca de 3.700 asistentes a los espectáculos de títeres; y más de 2.000 personas en las obras de teatro de la Posada del Rosario, que ha llenado su aforo la mitad de los días de su programación.

Esta Feria 2022 ha traído varias novedades, ha recordado el vicealcalde, como la zona de descanso que se ha puesto en marcha en colaboración con Aguas de Albacete, con 100.000 visitas y 70.000 vasos de agua servidos; también el Centro de Interpretación del Agua ha recibido esta Feria más de 200 visitas diarias.

Servicios como el de Ludoteca han tenido más de 400 niños y niñas que los han utilizado; la Sala de Lactancia ha tenido una gran acogida, y también el Aula Sensorial.

La web de Feria, ha sido utilizada por 11.000 personas que se han informado a través de la misma, y lo han hecho desde 31 países distintos.

También la Feria de Artesanía, ha indicado el vicealcalde, ha recuperado su nivel de ventas de antes de pandemia, gracias a que esta Feria ha disfrutado de dos fines de semana y ha atraído a más público.